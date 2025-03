Isän ääni esiintyy Padasjoen kirkossa ★

Lahtelainen Isän ääni –mieskuoro esiintyy Marian ilmestyspäivän messussa 23.3. klo 13 Padasjoen kirkossa. Tuolloin on Maakesken kirkkopyhä ja kyläyhdistys tarjoaa kahvit.

Kuoro on perustettu syksyllä 2007 ja siihen kuuluu on noin 16 laulajaa. Johtajana on toiminut perustamisesta lähtien Jukka Ihalainen. Kuoroon kuuluu yksi padasjokelainen.

Ohjelmisto koostuu pääosin hengellisistä lauluista. Kuorolla ollut konsertteja monissa eri kirkoissa ja se on avustanut jumalanpalvelusissa Lahdessa sekä muilla paikkakunnilla. Lisäksi se on esiintynyt erityyppisin lauluin mm. äitienpäivinä äideille, isänpäivinä perheille, Lahden torilla ja satamassa sekä monilla juhla- ja vuosipäivillä. Ohjelmistoon kuuluu paljon isänmaallista mieskuoromusiikkia, esimerkiksi itsenäisyyspäiväjuhlissa sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Marian ilmestyspäivän messussa kuullaan päätösmusiikkina Lasse Heikkilän sävellys Täällä pohjantähden alla, jonka on Isän ääni –kuorolle sovittanut Mikko Kalliomaa. Sen ensi-esitys on nyt Padasjoen kirkossa.