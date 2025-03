Helluntaiseurakunta toivoo Kauppatielle kaistamerkkejä ★

Helluntaitemppelin pääsisäänkäynti on juuri uusittu. Siihen kohdistettiin joulukuussa vahingonteko, jonka jäljiltä sisäänkäynti jouduttiin uusimaan.

– Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen, toteaa Padasjoen Helluntailähetys ry:n hallituksen puheenjohtaja Taito Koskela. Hallitukseen kuuluvat lisäksi Seija Maaranen, Tarja Nikkilä, Pentti Hyttinen ja Arto Ojala.

Helluntaiseurakunta piti vuosikokouksensa temppelillä sunnuntaina 9.3. ehtoollisjuhlan jälkeen. Seurakuntaa ja sen hengellistä työtä johtaa vanhimmisto, johon kuuluvat Arto Ojala (pj), Reijo Heikkilä, Pentti Hyttinen, Eino Santala, Juha Muje ja Taito Koskela.

Vuonna 1981 perustetulla Padasjoen Helluntaiseurakunnalla on toimintaa myös Kuhmoisissa, jossa on oma rukoushuone.

Tarja Nikkilä ja Taito Koskela, Helluntailähetys ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja helluntaitemppelillä.

Temppeli on jo yli 30 vuotta sijainnut pitäjän näkyvimmällä paikalla Kauppatiellä, jossa liikennejärjestelyt ovat aiheuttaneet huolta.

– Kauppatien kaistoja ei ole mitenkään merkitty. Ely-keskus oli valmis toteuttamaan kaistamerkinnän, mutta sieltä todettiin, että kunnan pitää olla aktiivinen heihin päin. Kunnan kanssa olikin katselmus kaksi vuotta sitten.

Temppelin edessä olevalla Kauppatiellä ei ole minkäänlaista ajorataa merkitty ja liikenne sen mukaista, kuin villissä lännessä. Jalankulkijoille ei ole omaa väylää, eivätkä rekat mahdu kääntymään temppelin päädyssä pitkän liikenteenjakajan takia, vaan ovat pakotettuja kiertämään temppelin ympäri. Vaikeasti liikennöitävässä risteyksessä kukaan ei tunnu tietävän, ketä pitäisi väistää, mutta ehkä juuri epätietoisuuden aiheuttama varovaisuus on toistaiseksi säästänyt pahemmilta kolhuilta.

– Ainakin yksi vakava läheltä piti –tilanne sattui, kun pyöräilevä koululainen meinasi jäädä rekan alle. Pitääkö tapahtua onnettomuus, ennen kuin mitään tehdään?

Vilkasta toimintaa talkoovoimin

Isompia remontteja ei ole ollut suunnitteilla sen jälkeen, kun lämmitysjärjestelmä muutettiin lokakuussa 2022 öljystä ilmavesilämpöpumppuun. Se on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Valvontakamerat joka nurkalla suojaavat seurakuntakiinteistöä.

Yksi tärkeimmistä työmuodoista on lasten parissa tehtävä työ. Temppelillä kokoontuu perjantai-iltaisin Mix-kerho, jossa on käynyt yhteensä noin 30 lasta, keskimäärin kouluikäisiä kokoontujia on viikoittain toistakymmentä.

– Nimen mukaisesti siellä miksataan monenlaista kivaa tekemistä: Mix-kerho ei ole pelkkä kokki- tai askartelukerho, vaan teemme monenlaisia toimintoja. Iltaan kuuluu myös raamishetki ja iltapala, kertoo Tarja Nikkilä.

Päijät-Hämeen seurakuntien koulutyö on jalkautunut Padasjoellekin, kun koulupastori Teemu Kaski tekee kouluvierailuja.

Kerran viikossa kokoontuu myös ukrainalaisten suomen kielen kerho. Lauluryhmä käy kuukausittain hoitokotivierailuilla Visapuistossa ja Pihlajakodilla. Ikäihmisten päivätoiminnassa seurakunnalla on ollut aktiivinen rooli.

– Seurakunta osallistuu sääntöjensä mukaisesti monella tavalla lähetystyöhön. Juha Lehto on tehnyt pitkään afgaani- ja monikulttuurisuustyötä ja varsinainen nimikkokohteemme on Etiopian Pioneeripastorit. Kannatamme myös mm. kristillistä alkoholistien kuntoutuskotia.

Lisäksi tärkeä tukikohde on Fida, jonka Eväät elämään –keräyskampanja on jälleen tulossa toukokuussa. Konsertteja ja muita tapahtumia järjestetään aika ajoin: ensi sunnuntaina temppelillä on tilaisuus, jossa puhuu Keijo Baltzar Elämä ja Valo Ry:stä. Ilta särkyneille –tilaisuuksia järjestettiin viime vuonna kahdeksan.

Ruokakassijako loppui vuosi sitten saatavuusongelmien vuoksi.

– Parhaimmillaan ruokakassien hakijoita oli yli 80. Ruokatavaraa haettiin Lahdesta ja loput saatiin paikallisesti.

70-henkinen seurakunta toimii vapaaehtoispohjalta, ytimenään parinkymmenen aktiivin joukko.

Temppelille ovat kaikki tervetulleita, erityisesti tiistaisin Sanan ja rukouksen iltoihin ja muihin tilaisuuksiin. Joka kuukauden toisena sunnuntaina seurakunta pitää oman ehtoolliskokouksen, jossa puhujat ovat enimmäkseen vierailijoita.

– Omaa palkattua pastoria ei ole, mutta seurakunnan piiristä on onneksi löytynyt useampia hyviä sananjulistajia omasta takaa.