Aamukahviaiheena työvoimapalvelut yrityksille ★

Keinuhongassa torstaina 13.3. pidetyn aamiaistilaisuuden vieraana oli uuden Päijät-Hämeen työllisyysalueen edustaja Eke Kaipiainen, jolla on historiaa huonekalukauppiaana, logistiikkapäällikkönä ja TE-toimistoista.

– Nyt sitten vuodenvaihteesta lähtien kuntien palvelukseen työnantajapalveluiden puolelle.

Kaipiainen on Hollolan aluetoimiston työntekijä, toinen on Satu Karevaara. Molemmat työskentelevät Hollolan lisäksi Asikkalassa ja Padasjoella. Työnvälityspalveluihin kuuluvat mm. työpaikkailmoitukset, joiden julkaisemiseen Työmarkkinatorilla saa apua.

Petri Jalkanen ja Saija Kolulahti kunnasta sekä Eke Kaipiainen Työllisyysalueelta.

Laki velvoitti aiemmin työnhakijaa hakemaan neljä työpaikkaa per kuu, jolloin tuli paljon turhia hakemuksia. Nyt on otettu käyttöön ehdokasesittely, joka on työnantajan vaivoja säästävä alkukarsinta: työllisyysasiantuntija kartoittaa vapaana olevat osaajat ja hakijan motivaation kyseiseen tehtävään.

– Jos käy ilmi, että hän on oikeasti menossa töihin, lähetetään tieto tästä suoraan työnantajalle.

Palkkatukiprosentteja on nykyään kaksi: 50 ja 70 % bruttopalkasta. Palkkatuki voidaan myöntää viideksi tai 10 kuukaudeksi ammattiosaamisen parantamiseksi alle mm. 25-vuotiaalle ja 60 vuotta täyttäneelle. 55 vuotta täyttänyt on oikeutettu työllistämistukeen oltuaan kaksi vuotta työttömänä. Vammaa tai sairautta voidaan kompensoida työolosuhteiden järjestelytuella.

Työllisyysalue järjestää myös tapahtumia. Lahteen on tulossa isompi rekry ”Duuniini” 6.5. Verkostoyhteistyötä tehdään laajasti oppilaitosten, kuntien, yrittäjäjärjestöjen, Leaderin, Elyn ja ProAgrian kanssa.

Työllisyysalue on myös mukana muutostilanteissa kuten lomautuksissa. Starttirahaa myönnetään edelleen päätoimisen yrittäjyyden aloittavalle.

Padasjoki on pääsemässä pilottina mukaan kokeiluun, jossa avoimen paikan yhteydenotot tulisivat työllisyyspalveluihin. Työllisyysviranomaiset seulovat valtakunnallisesti, ketkä työnhakijat täyttävät kriteerit.

– Työnantajille poimitaan 3–5 timanttia, jotka sieltä nousevat esiin annettujen speksien valossa. Likainen työ siis tehdään puolestanne.

Rekrypalkkiolla heikosti työllistettäviä töihin

Paikallisista palveluista kertoi kunnan työllisyyskoordinaattori Saija Kolulahti. Tulossa on rekrytointipalkkio, joka on yritysten elinvoiman kasvattamiseen suunnattu kasvutuki. Sen avulla kunta tukee heikossa työmarkkina-asemassa olevien palkkaamista.

– Tukimuoto on harkinnanvarainen, summa ja tukikauden kesto ovat vielä auki. Koska rahavarat ovat rajalliset, rekrypalkkion voi yksi yritys saada vain kerran kalenterivuodessa.

Heikossa työmarkkina-asemassa on henkilö, joka on saanut vähintään 200 päivää työmarkkinatukea, on alle 30-vuotias, osatyökykyinen tai täyttänyt 58 vuotta.

Puheenvuoron piti myös Ladecin uusi Padasjoen yhteyshenkilö Kirsi Vuollet, joka kertoi viime aamukahvitilaisuuden yllättäneen iloisesti myös siinä mielessä, että sai toiveidensa mukaisesti loppupäiväksi yritysvierailukutsuja.

– Toimitila- ja tonttihakemiston mukaan Padasjoella ei ole vapaata tilaa, mutta en usko että se pitää paikkansa. Ilmoittakaa näistä, niin mekin tiedämme, millaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Hyödyntäkää ilmaisia palveluja.

Huhtikuun aamukahvit juodaankin sitten Mainiemen karavaanialueella.