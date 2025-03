Tuulivoimatilaisuudessa kiivasta sananvaihtoa ★

Tornimäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta esiteltiin Kuntalassa torstaina 6.3. runsaslukuiselle yleisölle. Linjoillakin oli paljon ihmisiä ja kysymyksiä kertyi kymmenittäin. Koska ihmisiä oli sekä paikalla että etänä, piti kysymykset esittää kirjallisina. Kaikkiin ei ehditty vastata, mutta ABO Energyn edustajat lupasivat vastauksia perästäpäin uutiskirjeessä.

Tuulivoiman vastustajat olivat äänessä, vaikka yhtiö oli toivonut vain kirjallisia kommentteja.

Yleisötilaisuudessa oli viisi infopistettä, joita kiertämällä sai asiantuntijoilta lisätietoja. Esillä oli viime yleisötilaisuudessa toivottuja uusia havainnekuvia, näkemäanalyysi, melu- ja välkekartat, kartat hankealueen ympäristön rakennuksista ja luontoalueista sekä rakentamisvideo ja -kuvia, tiestökartta ja sähköasemavaihtoehdot.

Uutta tietä voimala-alueelle tulee 3,5 km, lisäksi parannetaan olemassa olevien teiden (2,8 km) kantavuutta ja levennetään niitä. Voimalatorneihin on tulossa pienitehoiset kiinteät punavalot 50 metrin välein.

Avaussanat lausunut projektijohtaja Elvira Ehnström kertasi ensin hankkeen historian, jonka jälkeen hankekehitysjohtaja Amanda Cardwell kertoi yhtiön odottavan Padasjoen kunnan tuulivoimalinjausta. Kunnanhallituksen esitys 2 km suojaetäisyydestä estäisi käytännössä tuulivoiman rakentamisen ja voimaloiden korkeuden rajoittaminen tekee hankkeista kannattamattomia.

– On hyvä, että kunnassa tehdään tuulivoimaan liittyvää suunnittelua ja Abo sitoutuu noudattamaan niitä, kun ne ovat voimassa, vakuutti Cardwell.

– Suosittelemme luomaan sellaiset linjaukset, jotka mahdollistavat lain ja säädösten mukaiset luvitusprosessit. Suomen säädökset ovat mm. melun suhteen Euroopan tiukimpia.

Eteläisimpiä hankkeita

– Tornimäki on arvokas, koska se on eteläisimpiä hankealueita ja tuulisuus on toisenlaista kuin muissa voima-alueissa.

YVA-selostus on 450-sivuinen järkäle, joka sisältää melkein saman verran liitteitä. Kari Leinonen Ely-keskuksesta esitteli YVA-prosessia. Tornimäen YVA on nähtävillä maaliskuun loppuun, jonka jälkeen Ely-keskus antaa siitä perustellun päätelmän.

FCG:n konsultti Cristian Tallgren kävi läpi YVA:n yhteenvedon, jossa vaikutukset ihmisiin, eläimin, kasveihin ja maisemiin arvioitiin vähäisiksi tai korkeintaan kohtalaisiksi. Välittömässä läheisyydessä maisemavaikutus on suuri.

Välkevaikutus ylittyy yhdellä mökillä Valkeajärven rannalla. Hankealue kuuluu Päijät-Hämeen liiton viherverkostotarkastelun mukaan luonnon ydinalueisiin.

Yleisöstä kyseenalaistettiin hankkeen työllistävä vaikutus ja kunnan saama hyöty. Esiin otettiin mahdolliset häiriöt TV- ja radiolähetyksissä ja havainnekuvia arvosteltiin harhaanjohtaviksi. Kysymyksiä herätti myös yhteisvaikutukset tiedossa olevien muiden hankkeiden kanssa. Riuttankolun hybridihanke Auttoisilla sijoittuu noin 9 km päähän Tornimäestä.

– Miten voidaan tietää, millainen ääni myllyistä lähtee, kun missään ei vielä ole näin korkeita myllyjä?

Janne Ristolainen ABO Energyltä selitti, miten äänitehotaso on mahdollista laskea mallinnuksissa. Kysyttiin myös, millaisia kemikaaleja tuulivoimaloissa käytetään ja siihen saatiin Teuvo Raesalmelta hyvä selvitys. Vaihteistoöljyjen lisäksi käytetään jäänestoaineita, jotka eivät pääse konehuoneesta valumaan ympäristöön, sillä alapuolella on valuma-allas.

– Koko soppa ei ole viiden voimalan väärtti, todettiin yleisöstä.

Kriittisten puheenvuorojen jälkeen hankeväki sai myönteistäkin palautetta, kun poislähtevä kirkonkyläläinen toivotti pikaista toteutumista hankkeelle ja halpaa sähköä kuluttajille.

Tornimäen YVA

– ABO Energy Suomi Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiselostuksen Padasjoen kunnan alueelle sijoittuvasta tuulivoimahankkeesta

– arviointiselostus on hankkeesta vastaavan arvio ympäristövaikutuksista

– hankealue sijaitsee kirkonkylän ja Auttoisten välisellä metsäalueella

– 830 ha hankealueelle suunnitellaan enintään 5 tuulivoimalaa, kokonaiskorkeus max. 290 m, yksikköteho 6–10 MW; sähköasema, jonka liityntä alueella sijaitsevaan Elenia Oy:n 110 kV voimajohtoon.