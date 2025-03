Kuntavaaliehdokkaat esittelyssä: Perussuomalaiset ★

Kysyimme kuntavaaliehdokkailta perustietojen lisäksi:

1) Miksi lähdit ehdolle?

2) Mitä asioita haluat ennen kaikkea ajaa?

3) Miten Padasjoelle saisi lisää asukkaita ja työpaikkoja?

4) Mikä asia on tällä hetkellä erityisen hyvin ja/tai huonosti Padasjoella?

5) Mitä mieltä tuulivoimasta, entä Uusi koulu –hankkeesta?

Kati­ Gran

48, Kaurate/Arrakoski. Tytär 9v ja lemmikkieläimiä. Talous- ja henkilöstöpäällikkö, ekonomi, IAT. Työhistoriassa Business Controller, hallintopäällikkö, talouspäällikkö, talousjohtaja, kunnanjohtaja, yrittäjä. Työkokemus yrityksistä, seurakunnista, kuntaorganisaatioista ja yhdistyksestä. Harrastuksina kotipuuhastelut ja luonto.Ei ollut aiemmin ehdolla. PS Hämeen piirin aluehallituksen jäsen, Padasjoen PS vara pj.

1) Haluan vaikuttaa Padasjoen asukkaiden ja kunnan tulevaisuuteen. Kunnanjohtajan tehtävässäni olo jäi harmikseni liian lyhyeksi, jotta olisin voinut auttaa enemmän kunnan nostamisessa takaisin kasvun tielle. Näin aitiopaikalta kaiken sen potentiaalin, jota kunnassa on ihmisten, alueiden ja rikkaan luonnon osalta ja haluaisin olla kuntapäättäjänä ohjaamassa tulevaisuutta vielä positiivisempaan suuntaan.

2) Haluan, että vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat saavat läheltä kaikki tarvitsemansa turvallisuutta ja hyvää elämää tukevat arjen palvelut ja voivat nauttia jatkossakin monipuolisista hyvinvointiaan lisäävistä vapaa-ajan toiminnoista ja ihmisille tärkeästä luontokokemuksesta.

3) Vapaa-ajan ja matkailun osalta meillä on vielä paljon tehtävää, samoin uutta asuntokantaa ja houkuttelevaa & kiinnostavaa asumista mahdollistavassa kaavoituksessa. Etätyö on nykyaikaa. Isompaa yritystoimintaa varten puuttuu yhä uudella kaavaratkaisulla osoitettava alue, vaikka kysyntää olisi jo ollut.

4) Meillä on moni peruspalvelu hyvin, lähipalveluja löytyy kuten terveys-/sotekeskus, koulut, osaava henkilöstö, kirjasto, uimahalli, VPK, ensihoito, kotipalvelu, TE-palvelut, palvelutalo, kierrätyspiste, satama… Kehitettävää riittää kaavoituksessa, asumisessa, toimitiloissa, aikäihmisten palveluiden turvaamisessa, nuorten tukemisessa ja opiskelumahdollisuuksissa, julkisessa liikenteessä.

5) Tuulivoiman rakentaminen ei saa vaarantaa ihmisten kodin ja vapaa-ajan rauhaa eikä pilata pohjavesiämme ja luontoamme. Padasjoella on erityisen paljon vapaa-ajan asukkaita ja -asuntoja, joiden jatkuvaksi lähihaitaksi nykyiset tuulivoimalasuunnitelmat koituisivat. Maaseudun maa-alueista ei tule tehdä kaupunkien energia- ja ruokareservaatteja, vaan varmistaa pienten kuntien asukkaille paikkakunnan asuinkelpoisuus jatkossakin rauhallisen luonnon keskellä. Myös kunnan parhaat, elinvoimaisuutta edistävät resurssimme matkailun kannalta voidaan pilata tuulivoiman rakentamisella. Uuden koulun tvs. rakennuksen rakentamista puoltavat tiedossa olevat sisäilmahaitat vanhoissa koulutiloissa. Laskeva oppilasmäärä taas ei puolla isoja tiloja pelkästään koulukäyttöön. Usean erillisrakennuksen sijaan keittiöiden yhdistäminen tuo säästöä pidemmässä aikavälissä.

Ilari Hakia

74-vuotias Romonkulmalta on ehdolla ensimmäistä kertaa. Yrittäjä, myyntipäällikkö. Parisuhteessa. Eräretkeilyä, liikkuminen luonnossa, pyöräily, hiihto, kelkkailu, soutaminen, juokseminen, uinti, isänmaalinen toiminta. Reserviläisyys. Historiallisten kirjallisuuden lukeminen. Historiallisten muistomerkkien kunnostus, sukutilan rakennuksien perinnekorjausta. Ehdokkaana ei ole ollut aiemmin.

– Kotikuntaa pitää radikaalisti rakentaa. Luoda yrityksille kiinnostavammaksi, työpaikkoja. Päijänne hyödyntää. Julkisivu on erittäin rapistunut, palvelut monopolisoituneet.

– Tuulivoima on uusiutuva luonnonvara, kunhan niiden sijoittaminen on ympäristönäkökulmista katsoen oikeat.

– Olen valmistellut usean vuoden aikana 1918 Vapaussodassa kaatuneiden hautamuistomerkin kunnostustyötä kirkkomaalla. Asia on edennyt hyvin. Myös punaisten hautamuistomerkki kunnostetaan ensi kesänä.

– Tällä hetkellä olen aktiivisesti mukana Nälkävuosina kuolleiden muistomerkkiä valmistelemassa Padasjoelle. Kunnioittaen heidän traagista kohtaloaan.

– Työurani aikana olen keskustellut kymmenientuhansien sotaveteraanien ja lottien kanssa. Vaikka minulla on ollut kiire. Silti olen kuunnellut heitä ja kunnioittanut heidän tekemiä työtä. Minun mottonani on aina ollut: kuuntele ja kunnioita vanhempia ihmisiä. Siitä viisastut itsekin.

Tiina Kaivolainen

35, Maakeski, Auttosten tyttöjä alunperin. Paluumuuttaja vuodes­ta 2017, välissä Hämeenlinnassa ja Asikkalassa. Lähihoitaja. Sairaanhoitajan opinnot puolivälissä, valmistun keväällä 2026. Padasjoen terveyskeskuksen vuodeosastolta Pihlajakotiin ja vuodesta 2021 ollut Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa vaativan neurologisen ja ortopedisen kuntoutuksen osastoilla vakituisena varahenkilönä. Mies, 3 yläkouluikäistä lasta, 3 koiraa, 1 hevonen ja kani. Lukeminen, lenkkeily koirien kanssa ja ratsastus. 2. kertaa ehdolla.

1) Haluan vaikuttaa kotikuntani päätöksentekoon ja tulevaisuuteen sekä kehittämiseen. Vain osallistumalla voi vaikuttaa.

2) Itselleni tärkeitä asioi­ta ovat tasavertaiset ja saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Erityislapsen äitinä erityisesti pitkäaikaissairaiden ja muiden erityisryhmien asiat ovat sydäntä lähellä.

3) Padasjoen luonnonkauniin maiseman säilyttäminen ja sen parempi hyödyntäminen ja markkinoiminen. Toimiva terve koulu ja päiväkoti. Mahdollisuus laadukkaaseen asumiseen isollekin perheelle.

4) Turvallinen kasvuympäristö lapsille ja mahtavat mahdollisuudet harrastaa luonnossa monipuolisesti.

5) En kannata Padasjoen luonnonkauniiden maisemien pilaamista. Minusta luonto on niin tärkeä myyntivaltti, että sitä ei kannata hukata. Toimiva ja terve koulu on tärkeä. Mielummin asiaan olisi panostettu jo paljon aiemmin, silloin kun lapsia vielä oli reilusti. Mutta ajattelen ettei koskaan ole liian myöhäistä.

Sauli Kivinen

54, kirkonkylä Lah­dessa­ syntynyt. Työura alkanut perheen kirjapainossa ja sen jälkeen pääkaupunkiseudulla graafisella alalla, josta asennustöihin etupäässä alumiiniovien ja -ikkunoiden pariin.Avoliitossa. Reserviläistoiminta suorittavalla ja hallintopuolella, metsästys, hyötyliikunta. Takana kohta 1. kausi valtuutettuna. Teknisen ltk:n vpj. Maakuntavaltuuston jäsen, KH varajäsen.

1) Nyt kun nähnyt lähempää tätä kunnan toimintaa niin korjattavaa on monessakin asiassa. Halu koittaa saada asioita eteenpäin ja kuntalaisten kannalta järkevästi.

2) Vuokra-asunnot tämän päivän vaatimustasolle. Teollisuustonttien ja paikkojen saannin helpottaminen.

3) Pitäisi olla niitä ”hyviä” vuokra-asuntoja, minkä moni tämän päivän ihminen vaatii.

4) Hyvin on ihmisten mahdollisuus moneen liikuntaharrastukseen sekä monet ulkoliikuntamahdollisuudet. Samoin tuo terkkari toimii monen kohdalla hyvin ja saa apua kun tarvitsee. Korjausvelka on todella iso. Siinä melkoinen pommi purettavaksi.

5) En kannata tuulivoimaa. Tai sitten etäisyys pitää olla riittävä vakituiseen ja loma-asumiseen. Parempi jos ollaan tuulivoimavapaa kunta. Mielummin aurinkoenergiaa. Jotta edes koulua kannattaa miettiä, on oltava vastaus, missä lapsiperheet voi asua jos meillä ei ole kunnollisia vuokra-asuntoja.

Laura Salonen

41, Nyystölä. Olen syntynyt Tampereella, asunut Kuhmalahdella, Kuhmoisiin lukioikäisenä, Padasjoelle vuonna 2007, jolloin lähihoitajaksi. Padasjoen vuodeosastolle, Pihlajakodissa ja nykyisin kotikuntoutuksessa. Aviomies, 2 lasta, joista toinen on jo lentänyt pesästä. Yksi lapsenlapsi. Liikunta, asioiden tutkiminen eri näkökulmista, luonnossa oleminen. 2. kerta ehdolla. Sivistyslautakunnassa, rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen.

1) Haluan olla mukana vaikuttamassa kunnan asioihin ja viedä niitä omalta osaltani eteenpäin.

2) Päätöksenteossa itselläni taustalla vaikuttaa kristillinen arvomaailma. Kristillisiä tapahtumia ei pidä riisua koulustamme pois. Kristillisyyden pitää saada näkyä ja kuulua. Lapsille ja nuorille pitäisi opettaa myös manuaalisia taitoja kaiken digiosaamisen lisäksi. Padasjoen kouluissa meillä on asiat hyvin, mutta tämän pitää myös säilyä. Hiilineutraalisuuden tavoittelun hintaa tulisi vakavasti tarkastella.

3) Kuntien lupakäytännöt, kaavoitus ja työvoimapalvelut ovat avainasemassa yritystoiminnan elinvoimaisuuden varmistamisessa. Asuntokannan suhteen pitää saada rohkeita päätöksiä aikaan.

4) Meillä on toimivat peruspalvelut, erinomainen kirjasto, uimahalli ja liikuntamahdollisuudet. Meillä on myös upea luonto. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissamme tehdään hyvää työtä. Tavoitteeni onkin, että nämä asiat tulevat säilymään kehitysmahdollisuuksineen. Osassa Padasjoen maisemoinnissa olisi parantamisen varaa.

5) Isoimpia asioita seuraavalla valtuustokaudella tulee olemaan tuulivoima- ja Uusi koulu-hanke. Tuulivoimaa en tule kannattamaan ja uuden koulun suhteen tulee tehdä tarkkaan harkittuja päätöksiä. Näiden alle ei saa unohtaa kuntalaisten muita asioita.

Ilpo Siljander

57, kirkonkylä. Kotoisin Virmailasta, Lahdessa välissä reilut 10 vuotta ennen paluuta maaseudun rauhaan. Koulutukseltaan puuteknikko, ympäristöhuollon ammattitutkinto. Oviteollisuudessa viimeiset 18 vuotta, nyt 4. vuosi menossa naapurikunnassa Sysmässä ulko-ovien parissa projektimyyjänä. Vaimo, lapsia, kissa ja koira. Lapset yhtä lukuun ottamatta täysi-ikäisiä. Liikunnan sekakäyttäjä: kaikki käy, maanpuolustus (ammunta), retkeily ja uusimpana krav maga. Moottoripyöräily, matkustelu ja Espanjan opiskelu. 2. kausi kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa 2 vpj.

1) Toivoisin, että päästäisiin irti perusnegatiivisuudesta kaikkea uutta kohtaan ja ”me-henki” nostaisi päätään. Puoluetaustasta riippumatta pitäisi suunnata katseet eteenpäin ja tätä yritän itse kannattaa ja edistää.

2) Peruspalvelut tulee säilyttää ja kunnan vetovoimaisuutta kehittää jatkuvasti ja avarakatseisesti talouden resurssien puitteissa. Ulkoilu- ja liikuntapaikkarakentamista kehittäisin entisestään, jotta kaikenikäisille löytyy mielekästä tekemistä. Uutta asuntotuotantoa tarvitaan tavalla tai toisella, edellytysten luominen kaavoituksella ja kunnan myötävaikuttamisella, jos ei taloudellisesti, niin ainakin luomalla edellytyksiä.

3) Kaikki lähtee siitä, että peruspalvelut (terveydenhoito, koulut, asuminen, päivähoito) on kunnossa ja helposti saatavilla ja yrittäjien helppo tulla eli tarkoittaa kaavoitettuja tontteja ja yrittäjistä otetaan aktiivisesti koppia ja etsitään yhdessä ratkaisuja. Pidetään asumisen kulut ja verot kohtuullisella tasolla sekä mainostetaan kuntaa hyvänä ja turvallisena paikkana asua. Uutta asuntotuotantoa tarvitaan myös.

4) Kunnalla on paljon kiinteistöjä, mutta erityisesti asumisen kannalta useimmat huonossa kunnossa. Julkinen liikenne heikoissa kantimissa ajatellen erityisesti opiskelijoita tai muuten vaan kaupungissa asiointia (esim PHKS) silmällä pitäen. Hyvää on luonto, satama, vireät ja toimivat yhdistykset.

5) Tuulivoima: ehdoton EI, aivan järjetöntä viherpesua, joka ei oikeasti ole edes vaaleanvihreää. En keksi yhtäkään järkevää syytä, miksi uniikki järvimaisema ja muut haitat pitäisi ottaa paikallisten asukkaiden ja kesäasukkaiden riesaksi 5 voimalan ja ehkä 100 k€ vuotuisen tulon tähden/vuosi. Uusi koulu: nykyinen ratkaisu monine keittiöineen, päivähoitopaikkoineen ei ole hyvä, vaan joku järkevä kokonaispaketti täytyy löytyä, jotta kokonaisuudesta saadaan kompakti ja kustannustehokas. Periaatteessa olen myötämielinen uuden koulun suhteen, kunhan saadaan nähdä kokonaissuunnitelma kustannuksineen. Tärkeää tähän yhteyteen on kytkeä myös uusien asuntojen suunnittelu unohtamatta uusia liikuntatiloja.

Pentti Suihkonen

67 v, kirkonkylä, Ilmoila. Aikaisemmin Nurmijärvi, Rajamäki. Rakennusala, yrittäjä. Vaimo ja 3 lasta. Harrastuksena kaikenlainen nikkarointi. Ehdolla aiemmin Nurmijärvellä kerran kuntavaaleissa ja aluevaaleissa.

1) Halu vaikuttaa asioi­hin

2) Saada kylä elinvoimaiseksi

3) Miettimisen paikka

4) Ei huonosti tai hyvin aina parantamisen varaa

5) Tuulivoimalle EI. Koulu harkittava tarve.