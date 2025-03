Kuntavaaliehdokkaat esittelyssä: Kuntalaisten Padasjoki ★

Kysyimme kuntavaaliehdokkailta perustietojen lisäksi:

1) Miksi lähdit ehdolle?

2) Mitä asioita haluat ennen kaikkea ajaa?

3) Miten Padasjoelle saisi lisää asukkaita ja työpaikkoja?

4) Mikä asia on tällä hetkellä erityisen hyvin ja/tai huonosti Padasjoella?

5) Mitä mieltä tuulivoimasta, entä Uusi koulu –hankkeesta?

Marjut Korelin

75 v, kirkonkylä.­ Hämeenlinnassa syntynyt, muuttanut Ruotsin kautta Espooseen ja Padasjolle. Tehnyt prosessityöntekijänä töitä useissa tehtaissa. 2 lasta ja 9 lastenlasta. Kuntosali, lenkkeily, uiminen, EL:n Padasjoen yhdistys. Ei ole ollut aiemmin ehdolla.

– Olen alusta asti ollut tuulimyllyjen kannalla ja käynyt katsomassa ja kuuntelemassa, millaisia ne ovat luonnossa. Lapsiluku on pudonnut niin paljon, ettei varmaan kannata koulua rakentaa.

– Padasjoella on hyvin liikuntapaikkoja vanhoille ja nuoremmille, sen sijaan teiden kuntoa voisi parantaa ja aurata enemmän, ettei lumi paakkunnu kulkuesteeksi jalkakäytäville.

Suvi Korelin

Kirkonkylä. Tarjoilija, kokki ja yrittäjä. Nuoruudesta asti ravintola-alalla, nyt useamman vuoden Lahdessa Opiston Kunkussa. Myös oma juhla- ja cateringpalvelu SuvinSafka. Aviomies Timo, jolla 5 lasta, kaikki täysikäisiä. Itsellä 2: Sini 17-v ja Toni 20-v., Sini asuu vielä kotona ja opiskelee Lahdessa kaksoistutkintoa. Ulkoilu, lukeminen ja opiskelu. Ehdolla olen 3. kertaa. Ensimmäisellä kerralla olin demareissa. Viime vaaleissa sitoutumaton Kuntalaisten Padasjoki -ryhmittymässä ehdolla kuten nytkin. Ollut kunnanhallituksessa sekä tarkastuslautakunnassa, nyt olen rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja sekä tarkastuslautakunnan jäsen.

1) Ehdokkuutta harkitsin pitkään. Vielä viime kesänä en ollut lähdössä.

2) Padasjoella on tällä hetkellä muutoksen aika. Isoja päätöksiä on tehtävänä. Tällä hetkellä viranhaltijoille ja luottamushenkilöillä on tekemisen meininki. Tuulen suunta on eteenpäin. Haluaisin olla tässä porukassa mukana. Siksi lähdin ehdolle.

Selvää on, että tarvitaan. Meillä on 5 käyttöikänsä päässä olevaa rakennusta. Yksiköitä pitäisi saada saman katon alle. Pelkästään jo kustannussyistä.

Tuulivoima on ollut polttava puheenaihe. Itse olen tuulivoiman kannalla.

Timo Korelin

49, kirkonkylä. Autonasentaja/autokorivalmistaja 9/2007 tähän päivään. Sitä ennen töissä Aspocompilla 1994-2006. Vaimo ja yksi lapsi kirjoilla kotona. Uusioperhe, minulla 5 lasta, vaimolla 2. Muut lapset maailmalla. Kalastus ja tee se itse -nikkarointi. En ole ollut ennen ehdolla. Padasjoen Kalakerhon puheenjohtajana.

1) Padasjoki tarvitsee muutosta. Ja haluan vaikuttaa siihen, että Padasjoki pysyisi itsenäisenä kuntana vielä jatkossakin.

2) Haluaisin kehittää Padasjokea kuntana. Ja ajaa uusia kehitysideoita eteen päin, enkä tyrmätä hyviä ideoita.

3) Padasjokea pitäisi markkinoida paremmin eikä vain (mummolana). Ja yrittää saada teollisuutta tyhjentyneelle teollisuusalueelle.

4) Paikka maailman paras. Ihmisille pitäisi saada avoimempi mieli, eikä takertua menneeseen. Kehitystä pitää saada. Peruspalveluiden pysyminen on varmasti asia mikä pelottaa monia.

5) Olen tuulivoiman kannalla. Uusi koulu olisi hyvä asia. Nuoriin ja tulevaisuuteen pitää sijoittaa.

Jarmo Lahtinen

51, maatalousyrittäjä kirkonkylältä. Tällä hetkellä valtuuston jäsen ja sivistyslautakunnan vpj. Perheeseen kuuluu 3 tytärtä, joista vanhin asuu jo omillaan. Harrastuksia sähly ja toiminta Padasjoen Yrityksessä ja Tikassa, myös enduro on lähellä sydäntä.

– Padasjoella on oikeasti asiat hyvin. Talous on hyvä ja harrastusmahdollisuudet hyviä. Tulevaisuudessa pyritään pitämään ladut, kaulalot ja kentät oman kylän työntekijöillä kunnossa.Tuulivoimalle ei ja uudelle koululle kyllä ja lukion säilyttäminen tärkeää. Paikallisille yrittäjille ja tänne tulevilleuusille toivoisin kunnan puolesta enempi apuja sekä rohkeampia ja ripeimpiä päätöksiä!

Oskari Peltola

22, Auttoinen, maataloustyöntekijä. Perhe: äiti, isä, sisko. Harrastukset: autot ja koneet. Ei ole ollut aikaisemmin ehdolla, ei luottamustehtäviä.

1) Minun mielestä padasjoki tarvitsee nuoria ja nuorten mielipiteitä päätösten tekoon ja kunnan kehittämiseen

2) Haluan, että nuortenkin ihmisten mielipiteet saadaan kuuluviin ja nuorilla olisi täällä jotain minkä takia jäisi Padasjoelle, ajaisin myös yrittäjä myönteistä linjaa kunta tasolla

3) Kuntaan pitäisi saada sellaisia palveluita ja vapaa-ajan vietettä, mitkä erottuisi muista kunnista. Padasjoki tarvisi rohkeita yrittäjiä mitkä työllistäisivät ihmisiä.

4) Huonosti minusta on Padasjoella palveluiden vähyys ja se, että ollaan niin kehitysvastasia. Hyvää taas on minun mielestä kunnan liikunta- ja ulkoilu mahdollisuudet ja muutenkin harrastemahdollisuudet ja hyvä oma terveysasema.

5) En ole tuulivoimaa vastaan, mielestäni kaikkia energiamuotoja tarvitaan. En kannata Uusi koulu –hanketta tällä väkiluvulla ja syntyvyysasteella, vanhoissa kouluissa on vielä potentiaalia. Mielestäni parempi vaihtoehto olisi vanhojen saneeraaminen.

Jari Rouvala

35v, ajoneu­vo­asen­taja toistakymmentä vuotta. Naimaton, ei lapsia. Harrastukset: kuntosali, lentopallo ja frisbeegolf. Aiemmin ehdolla kuntavaaleissa kerran. Sivistyslautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen sekä teknisen lautakunnan varajäsen.

– Ehdolle lähden, koska haluan kehittää Padasjokea itsenäisenä kuntana.

– Padasjoella hyvää on palvelut, esim. uimahalli johon kannattaa jatkossakin panostaa. Tuulivoima on verotulojen kannalta hyvä asia.

Uusi koulu on pitkällä tähtäimellä hyvä asia, vanhat koulut suurien investointien tarpeessa.