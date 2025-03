Kuntavaaliehdokkaat esittelyssä: Kokoomus ★

Kysyimme kuntavaaliehdokkailta perustietojen lisäksi:

1) Miksi lähdit ehdolle?

2) Mitä asioita haluat ennen kaikkea ajaa?

3) Miten Padasjoelle saisi lisää asukkaita ja työpaikkoja?

4) Mikä asia on tällä hetkellä erityisen hyvin ja/tai huonosti Padasjoella?

5) Mitä mieltä tuulivoimasta, entä Uusi koulu –hankkeesta?

Toni­ Ikonen

52, Maa­­kes­ki, avovaimo, lapset muuttaneet jo omilleen, koira, kissa ja hevoset. 22 vuotta Telialla eri rooleissa: asiakaspalvelussa, järjestelmäpäällikkönä, projektipäällikkönä ja tällä hetkellä vastaa Telia IT Palveluhallinnan raamista. Yli 20 vuotta jääkiekkovalmentajana. Ensimmäistä kertaa ehdolla 2021.

1) Alun perin kiinnostuksesta ja nyt halusta edistää ja varmistaa, että jatkossakin meillä on hienoa paikka asua ja olla. Meidän kaikkien tulee olla kuntamme arjessa mukana.

2) Avoimuutta, rohkeutta ja positiivisuutta.

3) Peruskoulun jatkuvuus, yleinen viihtyvyys, yritystoiminnan tukeminen, paikallisten palvelujen kehittäminen.

4) Tuntuu että monesti vastakkainasettelu estää laadukkaan yhteistyön, liiallinen ideologia joka hämärtää kestävän kehittymisen. Padasjoella on turvallinen elinympäristö, sataman, luonto, liikuntamahdollisuudet ja aktiiviset kyläyhteisöt.

5) Suhtaudun uusiin mahdollisuuksiin positiivisesti, eikä mitään kannata laske pois listalta ennen kuin tarkat tosiasioihin perustuvat tiedot on analysoitu. Päätös näistä pitää tehdä kunnan ly­hyen, mutta eritoten pitkän aikavälin jatkuvuudelle.

Kalle Jaakkola

53 v, Auttoinen, maatalousyrittäjä, avopuo­liso Suvi sekä pojat Niko 21 v. ja Samu 13 v. Harrastukset: Moottoriurheilu. 2 kautta valtuutettuna, 2017-2021 rakennus- ja ympäristöltk:n puheenjohtajana, 2021-­­2025 teknisenlautakunnan jäsenenä.

1) Kiinnostuksesta kunnan päätöksentekoa kohtaan ja halusta antaa oma panos kunnan kehittämisen eteen.

2) Avointa ja oikeudenmukaista päätöksentekoa. Vastuullista ja harkittua taloudenpitoa.

3) Ensimmäiseksi vuokra-asunto tarjontaa päivitettävä 2020-luvulle. Aktiivista elinkeinopolitiikkaa uusien yritysten houkuttelemiseksi paikkakunnalle (myös tukihoukuttimin).Olemassa olevista yrityksistä huolehtimista, kuuntelemista ja tukemista. Enkä tarkoita vain rahan jakamista, vaan paikkakunnan palveluiden käyttämistä. Yhteistyötä paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa.

4) + Talous on varsin hyvällä pohjalla, mutta edellyttää vastuullista rahan käyttöä. Liikuntaharrastusmahdollisuudet ovat hyvät ja monipuoliset. Satama-alue alkaa olemaan tarpeet kattava ja hoidettuna houkutteleva järvimatkailukohde. Varhaiskasvatus- ja opetustoimi antaa lapsille ja nuorille laadukasta opetusta ja kestää vertailun muihin kuntiin. Tervey­denhoidon palvelut ovat varsin hyvin saatavissa. – Palvelut kaikkinensa heikkenevät edelleen ja keskusta autioituu

5) Tuulivoimahankkeiden tuoma hyöty kunnalle on selkeästi pienempi hankkeiden tuomiin haittoihin verrattuna. Myös taloudellisesti tarkasteltuna. Väittäisin, että missään Suomen ns. tuulivoima-kunnassa matkailun ja vapaa-ajanasumisen merkitys sekä välitön ja välillinen tuotto kunnalle ei ole yhtä merkittävä kuin Padasjoella. Koulu hanke: ensin pitää tehdä realistinen oppilasennuste ja perusteellinen kuntokartoitus olemassa oleviin opetustiloihin. Tämän jälkeen tilantarve on suhteutettava käyttö-/korjauskelpoisiin olemassa oleviin rakennuksiin. Mikäli todetaan uudisrakennustarvetta, pitää olla ratkaisu myös tyhjeneville tiloille.Nyt esitetyssä muodossa ns. Uusikoulu-hanke ei ole toteuttamiskelpoinen. Kunnan taloutta ei voi horjuttaa kouluhankkeella.

Joonas Laukkanen

21, Maakeski, 6 siskoa, 1 veli,­ isä ja äiti sekä lemmikkieläimiä kaikki yhtä rakkaita. Ammatiltaan ajoneuvoasentaja ja työkokemusta mm. Padas­joen Auto- ja Konekorjaamo Oy, Huoltoasema Pertti Ahonen Oy, Euromaster Jämsä, Laaksosen Autokorjaamo ja Hinauspalvelu, S-market Padasjoki. Harrastukset: enduro, autot, ystävien kanssa ajanviettäminen. 1. kertaa ehdolla. Luottamustehtävässä olen ollut ja siitä en julkisesti kerro syystä että se on nimenomaan osa luottamustehtävää.

1) Minua kiinnostaa Padasjoen tulevaisuus, koska tulen itse asumaan Padasjoella pitkään.

2) Yrittäjyyttä sekä ihmisten viihtyvyyttä ja toimeentuloa Padasjoella.

3) Tukemalla paikallisia yrityksiä ja panostamalla Padasjoen viihtyvyyteen sekä markkinointiin hyvänä asuinpaikkana.

4) Erityisen hyvin on mielestäni se, että paikallisia palveluita löytyy laajalti. Erityisen huonosti on paikallisten palveluiden turha boikotointi.

5) Tuulimyllyt ovat mielestäni hienoja ja ne ovat nykypäivää, mutta se että kannatanko niitä Padasjoelle, en anna mielipidettä ennenkuin saan selville enemmän infoa. Uusi koulu -hanke on myös itselle vieras.

Janne Luukko­

47, Porasa. Vaimo, 15-vuotias tytär ja 12-vuotiaat kaksospojat. Maaseutuyrittäjä. Töissä 1996-2013 perheyhtiömme Aarnon puu Oy:n eri tehtävissä. 2014 lähtien yrittäjänä Kunnasmäen tilalla Porasassa. Harrastukset: frisbeegolf, metsästys ja kaikenlainen luonnossa liikkuminen. Ensi kertaa ehdolla. Muita kuin kunnallisia luottamustehtäviä on: MTK Padasjoki ry:n sihteeri ja johtokunnan jäsen, Aarnon Puun Metsät Oy:n hallituksen jäsen ja Vesijako Porasan kyäyhdistyksen johtokunnan jäsen.

1) Koen, että nyt on oikea aika antaa oma panokseni kunnalliseen päätöksentekoon ja luottamustoimiin.

2) Kuntamme on ollut hiljaisessa alasajon tilassa jo vuosikymmeniä. Tähän kehityskulkuun haluan muutosta. Rohkeutta ja uskoa viedä kuntaamme kohti kasvua. Maa- ja metsätalouden sekä niiden liitännäiselinkeinojen merkityksen esiintuominen ja huomioon ottaminen kunnallisessa päätöksenteossa.

3) Peruspalvelut ja laadukas opiskeluympäristö aina esikoulusta lukioon asti on välttämätöntä pystyä säilyttämään kunnassa. Yleiseen viihtyvyyteen ja harrastusmahdollisuuksiin pitää panostaa, elinkeinopolitiikka nostaa uudelle tasolle. Laivaranta, Mainiemi, Päijänne -suunnalla on työpaikkojen osalta suurin potentiaali, jota ei olla vielä pystytty hyödyntämään.

4) Kunnan talous ja metsäomaisuus on hoidettu hyvin. Huonona asiana pidän muutosvastaisuutta uutta kohtaan ja toivon lisää läpinäkyvyyttä asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

5) Tuulivoimaa olen lähestynyt yhteiskunnallisena asiana, joka tulee samalla tavoin kuin sähkölinjat tai tiet ovat tulleet. Tuuli- ja aurinkoenergiahankkeilla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia kunnan talouteen, elinvoimaan ja kehitykseen. Kunnan pitää kuitenkin hankekohtaisesti huolehtia omalta osaltaan, että hyödyt ovat suurempia kuin mahdolliset haittavaikutukset. Päiväkodin ja koulujen keskittäminen yhteen laadukkaaseen paikkaan on pitkässä juoksussa järkevää. Valmistelu ja selvitykset toimintojen laajuudesta pitää tehdä huolella sekä selvittää vanhojen rakennusten mahdollinen hyödyntäminen.

Tarja Mäkinen

57 v, kirkonkylä. Naimisissa, 5 lasta ja 3 lastenlasta. Varhaiskasvatuksen opettaja ja yrittäjä. Tehnyt töitä luokanopettajana, yrittäjänä, varhaiskasvatuksenopettajana ja päiväkodin johtajana. Lukeminen, mindfulness, jooga, pilates, kävely, vesijuoksu ja uinti, konsertit. Ei aiemmin ehdolla.

1) Sinnikkäästi kyselleet mukaan.

2) Lasten ja nuorten asiat eli päiväkodin ja koulujen tilanteen parantaminen, tarvittaisiin teollisuutta/yrittäjyyttä ja työpaikkoja ympäri vuoden. Asuntotilanteen kohentaminen, joka voisi houkutella asumaan tänne.

3) Meillä on hyvät puitteet monipuolisen liikunnan harrastamiseen, vielä enemmän voisi esim. nostaa esille luontoreitit sekä vaeltamiselle että maastopyöräilylle. Terveydenhuolto toimii hyvin. Huonoa on vain yksi ruokakauppa ja muutenkin palveluiden vähentyminen.

4) Koulu tarvitaan ja kiinnostaa tietää, voiko esim. Kullasvuoren koulua hyödyntää varhaiskasvatukseen. Tuulivoimalan suhteen mietityttää, onko sähkön infrastruktuuri otettu huomioon ja tehty siitä suunnitelmaa.

Nina Nieminen

52,­ Nyystö­lässä vuodesta 1994 ja si­tä ennen 5 v kirkonkylällä. Syntyisin Kokkolasta. Mansikkatilayrittäjänä miehensä kanssa yli 30 vuotta. Koulutukseltaan diakonissa-sairaanhoitaja AMK, erikoistunut kardiologiseen hoitotyöhön. Yrittäjyyden ohella työskennellyt mm. PHKS sydänvalvonnassa, sisätaudeilla ja tarkkailuosastolla sekä Asikkalan terveysasemalla lääkärien vastaanotolla ja Padasjoen vuodeosastolla. Puoliso, 5 aikuista tytärtä ja 4 lastenlasta. Liikuntaa mm. sauvakävely, hiihto, laskettelu ja pilates. Ehdolla kunnallisvaaleissa vuonna 2021. Teknisessä lautakunnassa. Lahden Tanssiopiston hallituksessa.

1) Ajattelen, että kuntavaalit ovat enemmän kuin vain kunnallispolitiikkaa. Siellä päätetään kunnan elinvoimaisuudesta, kuntalaisten arjen sujuvuudesta, hyvinvoinnista ja tervey­destä, kuntalaisten tulevaisuudesta, joka koskettaa etenkin lapsia ja nuoria.

2) Haluan ajaa kunnan elinvoimaisuutta ja että kaikilla padasjokelaisilla olisi hyvä ja turvallista elää täällä vauvasta vaariin ja että meillä säilyy toimivat ja riittävän hyvät peruspalvelut.

3) Työpaikkoja olisi oltava, jotta voitaisiin saada lisää asukkaita. Joten ajattelen, että tässäkin asiassa elinvoiman luominen kunnalle on tärkeää. Meillä täytyy olla jotain, mikä houkuttelee muuttamaan maalle. Toki meillä on upea luonto ja maisema, jolla voidaan yrittää houkutella kaupungista asukkaita maalle rauhallisemman elämän äärelle. Etätyö, hyvät ja toimivat nettiyhteyden ovat tässä apuna.

4) Monikin asia on täällä ihan hyvin, kunhan vain osaamme nähdä sen. Meillä on upea luonto ja siitä meidän on huolehdittava, jotta se säilyy puhtaana tuleville sukupolville. Uimahalli näin pieneen kylään on iso positiivinen asia. Ja yksi merkityksellinen asia joka meillä on hyvin, on se, että meillä on paljon kesäasukkaita ja mökkiläisiä täällä. He lisäävät kunnan elinvoimaisuutta.

5) Tuulivoimasta minulla ei ole vahvoja mielipiteitä suuntaan eikä toiseen. Sähköä me toki tarvitsemme, mutta muitakin vaihtoehtoja on olemassa. Uusi koulu –hanke on mielenkiintoinen. Peruskuntotarkastukset vanhassa koulussa on tehtävä hyvin, jotta saadaan riittävästi tietoa, saako vanhaa korjaamalla tehtyä toimiva koulu. Mikäli vanha osoittautuu huonoksi niin silloin on pohdittava asiaa uudestaan. Toki on mietittävä kunnan taloutta ja verrattava sitä syntyvyyteen. Ja mitä muuta voisi kenties yhdistää saman katon alle.

Atte Ounila

22, Arrakoski, palomies/pelastaja,­ yrittäjä. Äiti, isä, kaksi siskoa. VPK, enduro, lentopallo, salibandy. Ei ollut aiemmin ehdolla.

1) Kunnassa tarvitaan myös nuorta ja nuorten puolesta puhuvaa näkökulmaa yhteisten asioiden kehittämiseen.

2) Haluan ennen kaikkea ajaa Padasjokea siihen suuntaan, etteivät ihmiset haluaisi muuttaa täältä pois ja että myös nuoret jäisivät ja viihtyisivät kunnassa ja saisimme lisää työpaikkoja.

3) Kunnan viihtyvyyttä sekä ulkoista näkyvyyttä pitäisi parantaa niin, että ihmiset olisivat enemmän tietoisia Padasjoesta ja sen mahdollisuuksista. Työpaikkojen suhteen tarvitsemme Padasjoelle yrittäjiä työllistämään ihmisiä.

4) Hyvät ulkoilu- ja harrastemahdollisuudet sekä oma ja toimiva terveyskeskus. Huonoa on palveluiden väheneminen.

5) En ole tuulivoimaa vastaan. En kannata uusi -koulu hanketta tämänhetkisellä kunnan lasten ja nuorten määrällä.

Marko­ Pastila

38, Torittu. Maaseutuyrittäjä, päätoimisena yrittäjänä 18 vuotta. Avovaimo, 6- ja 7-vuotiaat pojat. Metsästys.

1) Halu vaikuttaa kunnan päätöksentekoon ja Padasjoen tulevaisuuteen, ja kun pyydettiin.

2) Elinkeinoelämä, lapsiperheet, eläkeläiset. Kokonaisuus tuo kunnan hyvinvoinnin ja menestyksen.

3) Padasjoella on eläköityviä yrittäjiä, tai muuten lopettavia, heille pitäisi löytää jatkajia jotta työpaikat säilyisivät. Matkailu ja vapaa-ajan asukkaat on mahdollisuus, mutta kausiluonteisuus tuo haasteensa kannattavuuteen. Padasjoella erittäin vahva on metsätalous, myös maatalous työllistää kesäisin satoja kausityöntekijöitä.

4) Liikuntapaikat on monipuoliset ja kunnossa. Positiivista on myös kylien aktiivisuus ja yhteishenki.

5) Tuuli- ja aurinkovoima on tärkeää yhteiskunnalle, niin huoltovarmuuden kuin omavaraisuuden vuoksi, kilpailukykyä pitää edistää. Tietenkin hyödyt pitää olla isommat kuin haitat. Uusi koulu on erittäin positiivinen hanke. Esimerkiksi Pappilanmäkeen puolet purkaen matalasta kaksikerroksisesta päädystä ja siihen tilalle uutta tilaa tarvittava määrä, ja vanhapuoli remontilla kuntoon. Varhaiskasvatus kokonaisuudessaan yhteen paikkaan Kullasvuoren koululle. Nämä tietenkin laskelmien ja kuntotarkistuk­sien jälkeen.

Silja Savola

76, kirkonkylä, perushoitaja,­ eläkkeellä. Aviomies, kolme lasta ja kahdeksan lastenlasta. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnat, käsityöt ja matkustelu mahdollisuuksien mukaan. Aloitti raittiuslautakunnassa 1981 varajäsenenä, sittemmin tehtävät ja vastuut laajentuneet myös edustuksiin ympäristökunnissa, Nyt valtuuston 1. varapj.

1) Haluaisin antaa näkemykseni edelleen vuosien kunnallispoliittisen kokemukseni kuntalaisten käyttöön. Katson, että ikävuosistani huolimatta minulla on kyky sisäistää käsiteltävät asiat sekä halu kuunnella asukkaiden toiveita ja mielipiteitä, niin padasjokelaisten kuin kesäpadasjokeilaistenkin. Valtuutettuna olen ollut vuodesta 2001.

2) Padasjoen säilyttäminen elinvoimaisena, itsenäisenä kuntana, ajatuksena muutakin kuin ”mummola”. Säilyttäen lähipalvelut, lapsia, nuorisoa ja vanhuksia unohtamatta ja missä avoiminmielin arvostaen toistemme mielipiteitä.

3) Hankkimalla rakennuskelpoisia teollisuustontteja, Päijännettä hyödyntäen, säilyttäen hyvät liikenneyhteydet. Avointa markkinointia ja mahdollisuudet etätyöskentelemiseen. Kesäasukkaatmukaan tuomaan mielipiteitä ja kehittämisideoita.

4) Olemme tällä valtuustokaudella pystyneet viemään useita vaikeitakin asioita hyvässä yhteistyössä eteenpäin. Padasjoen asukasmäärän väheneminen, osittain olemme sisään lämpeneviä, toisiamme kadehtivia ja uudistusehdotuksiin suhtaudutaan negatiivisesti.

5) Tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan uudistuvaa energiaa, on se sitten tuulivoimaa tai aurinkoa. Kouluhanke pitää sisällään paljon muutakin kuin koulun. Kaikki olemassa olevat kiinteistöt on pystyttävä hyödyntämään.

Anssi Siljander

39, kirkon­kylä. Laatupäällikkö­ Telialla, jossa ollut töissä 15 vuotta. Armeijan jälkeen opintojen ohella kuljetushommissa ja isän LVI-yrityksessä. Avovaimo sekä lemmikkeinä koira ja kolme kissaa. Moottoriurheilua, mm. enduro. Kuuluu puolustusvoimien maakuntajoukkoihin. Ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa. Telian viestiupseeriyhdistyksen hallituksessa.

1) Minua on kolmena edellisenä kautena houkuteltu mukaan, mutta paljon reissuja vaatineen työn vuoksi aika oli kortilla muutenkin. Oma halukkuus päästä vaikuttamaan kunnan asioihin on kasvanut, ja kun minulta kysyttiin, päätin lähteä ehdolle.

2) Padasjoen elinvoimaisuutta kokonaisvaltaisesti ja järkevästi.

3) Yrityksiä houkuttelemalla ja mahdollistamalla yrityksille puitteet toimia. Uusien asukkaiden saamiseksi Padasjoella tulisi olla myös kilpailukykyisiä asuntoja niin vuokralle kuin myytäväksikin.

4) Hyvin ovat mahdollisuudet harrastaa monenlaisia liikuntalajeja, uimahalli, kirjasto ja sairaanhoidon palvelut. Valokuituyhteydet sujuvaa etätyöntekoa varten. Elinympäristö, jossa kaikenikäiset voivat elää turvallisesti. Puute isoista teollisuustonteista ja työpaikkojen vähyys.

5) Tuulivoimaa vastaan ei mitään, kunhan niiden oikea hyöty pystytään luotettavasti toteamaan ja ne sijoitetaan järkevästi. Padasjoen hankkeessa kunnalle saatava hyöty epäilyttää verrattuna mm. ympäristölle ja lähiasukkaille aiheutuviin haittoihin.Uuden koulun paine on ymmärrettävä ympäristökuntien tekemien rakennusratkaisuiden myötä, mutta asiat tulisi pohtia eri kulmilta, jotta ratkaisusta tulee mahdollisimman kustannustehokas, eikä kasvata kunnan velkataakkaa kohtuuttomasti. Ei hätiköityjä ratkaisuja.

Heikki­ Toivonen

­68, Nauksyrjä. Kokki, vuodesta 1981 ravintolayrittäjänä Padasjoella. Vaimo, kolme aikuista poikaa. Metsästys, kesäisin myös leppoisaa kalastelua. Kolmas valtuustokausi.

– Kai tietty hulluus. Padasjoella ei ole kaikki asiat läheskään kohallaan. Työpaikkoja, keskustaajaman elävöittäminen. Tuulivoimaa vastaan en sinällään ole, mutta Torninmäen hanketta vastustan koska se sijaitsee aivan liian lähellä vakituista sekä loma-asutusta.