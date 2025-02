Sähkötalo ja sahan piippu purkuun ★

Tämänvuotiseen työohjelmaan on tekninen johtaja suunnitellut ensin kilpailutuksen Sähkötalon purusta ja purkutyöt loka-joulukuun aikana.

– Sähkötalon kuntokartoitus valmistui loppuvuodesta. Tekninen johtaja informoi siitä lautakunnan jäseniä, mutta kartoitus ei ole ollut lautakunnan nähtävillä. Kunnan johdon toimesta on luvattu informoida asukkaita sekä saattaa kuntokartoitus heidän tietoonsa, sanoo teknisen lautakunnan puheenjohtaja Leena Hopeela-Juvonen.

– Työohjelma on viimeisimmän pöytäkirjan liitteenä.

Vuonna 1962 rakennetussa 314 m2 talossa Laivarannantiellä on kolme vuokrahuoneistoa. Kosteusvaurioita on löytynyt etenkin talon alakerrasta.

Mainiemen entisen sahan piipusta tehty kuntotutkimus osoittaa, että piippu on turvallisuusriski ympäristössä liikkuville sekä lähirakennuksille.

– Purkaminen taitaa olla silläkin edessä turvallisuussyistä, mutta siitä ei ole vielä päätöstä: keskusteltu ollaan kyllä, mainitsee Hopeela-Juvonen.

– Tämän vuoden aikana on tarkoitus kilpailuttaa purku ja toteutus.

Pappilanmäen koulun sisäilmatutkimusten raportti ei vielä ole tullut kuntaan. Kuntalan uudemman osan sisäilmatutkimus on meneillään.

Aallonmurtajalaitureiden sijoittelusta satamaan on tehty uusi suunnitelma. Suunnitelma sisältää mm. maapengerlaiturin, joka mahdollistaisi polttoaineenjakelun molemmilta puolilta. Lisäksi siihen on lisätty aisapaikkoja. Uusi suunnitelma on lähiaikoina lähdössä AVI:lle vesilain mukaiseen lupakäsittelyyn.