Mörössä Kokoomuksen vaalitilaisuus ★

Ravintola Mörkö toimi vaalitilaisuuden pitopaikkana torstaina 20.2., kun Padasjoen Kokoomus kutsui kuntalaisia pizzailtaan. Iänikuisen vaalimakkaran sijaan purtavana oli monenlaisia pitsoja.

Pitsansyönnin ohessa puhuttiin politiikkaa.

Hollolasta oli pitseriaan saapunut Hämeen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Aino Liljaniemi ja varapuheenjohtaja Henna Hyytiä, kumpikin Lahden Kokoomusnuorten hallituksen jäseniä, jotka ovat myös ehdolla kevään kuntavaaleissa. Politiikkaan he olivat perehtyneet jo kouluaikana nuorisovaltuustossa.

– Padasjoki on tuttu partiotoiminnan kautta. Olemme molemmat käyneet täällä partiotapahtumissa, lisäksi kaverilla on vene Padasjoen satamassa, kertoi Hyytiä.

Liljaniemi kiitteli Padasjokea ihanaksi kesäkunnaksi, jossa hän on käynyt myös tuttavan luona vierailuilla.

– Ensimmäistä kertaa ollaan täällä talviaikaan ja kunnan keskustassa.

Nuorten porvarien tavoitteena oli saada padasjokelaisnuoria kiinnostumaan kunnallisesta päätöksenteosta. Jos kuntapäättäjissä ei ole nuoria, ei äänestäminen ja päätösten seuraaminenkaan välttämättä nuorisoa kiinnosta.

– Silloin ei saada nuoria mukaan ehdolle eikä päätöksentekoelimiin ja oravanpyörä jatkuu.

Hollolassa vaalikeskustelujen aiheina ovat etenkin lähikoulujen lakkauttaminen ja tuulivoima. Tuulimyllyistä on Padasjoellakin paljon puhetta vaalien alla.

Hollolalaiset totesivat Kokoomuksen arvojen osuvan hyvin kohdalleen:

– Kokoomuksessa saa olla sellaisena kuin on. Mukana on tosi monimuotoista porukkaa, se on suuri rikkaus.

Puheenjohtaja toista kertaa ehdolle

Paikalliskokoomuksen uusi puheenjohtaja Toni Ikonen toteaa ensimmäisten kuukausien olleen hauskaa aikaa, joskin kovaa vauhtia lähestyvät vaalit ovat aiheuttaneet melkoisesti lisäpainetta.

– Yhdistyksen konkareista on ollut iso taustatuki. Itse olen neljä vuotta ollut Kokoomuksessa ja paikallisyhdistyksen toiminnassa mukana.

Viime kuntavaaleissa maakeskeläinen oli ehdolla ensi kertaa. Ikonen haluaisi lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kunnallispolitiikkaan.

– Enemmän tarvittaisiin positiivisuutta. Mitä enemmän ihmisistä tuntuu, että asioita pimitetään heiltä, sitä enemmän se aiheuttaa spekulaatioita somessa. Facebookissa ja muualla sähköisissä kanavissa keskustelu on etupäässä kriittisiä kannanottoja ja moitteita.

Ikonen muutti Anna-puolisonsa kanssa Padasjoelle viisi vuotta sitten.

Ministeri vieraaksi 2.3.

Kokoomuksen seuraavat vaalitilaisuudet ovat jo pian edessä. 2.3. on vaalitapahtuma pitserian vieressä, entisessä Sivan myymälätilassa, jossa oli Joulunavauksen aikaan Kokoomuksen popcorn-kahvila. Paikalle tulee klo 12 sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen. Samassa paikassa on 8. maaliskuuta kansanedustajavieraana Teemu Kinnari.

Ikonen haluaisi kasvattaa Kokoomuksen jäsenmäärää ja tietoisuutta puolueesta.

– Näkyvyyttä pitäisi olla muutoinkin kun vaa­lien alla.

Pizzailtoja on pidetty aiemmin muualla piirissä ja ideaan tartuttiin nyt Padasjoellakin. Vapaamuotoisessa tilaisuudessa ei pidetty virallisia puheita, vaan syötiin pizzaa ja juteltiin.