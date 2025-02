Lampisesta kirjailijayhdistyksen puheenjohtaja ★

Padasjokelaisesta Samuli Lampisesta tuli Salpausselän kirjailijat ry:n uusi puheenjohtaja.

Lampinen on 14 runoteosta julkaissut innokas kävelijä ja kajakkimeloja, joka on ollut kirjailijayhdistyksen johtokunnassa vuodesta 2021. Lisäksi hän on Padasjoen latu ry:n hallituksen jäsen ja näyttelee kolmatta kautta Padasjoen harrastajateat­terissa.

Vaikkei olisi Salpausselän kirjailijoiden jäsen, käytettävissä on yhdistyksen tarjoama palautepalvelu. Palaute tekstistä annetaan keskustelussa, joka voidaan käydä joko henkilökohtaisessa tapaamisessa tai sähköpostitse. Palaute voidaan antaa myös kirjallisena lausuntona. Palautteesta peritään pieni maksu, joka perustuu arvioitavan tekstin pituuteen.

Salpausselän kirjailijat ry on Päijät-Hämeen maakunta-alueella toimiva kirjailija- ja kirjoittajayhdistys, joka perustettiin Lahdessa vuonna 1968.