Perussuomalaisilla jo seitsemän ehdokasta ★

– Padasjoen Perussuomalaisten sloganiimme sisältyy paljon asioita, ja siksi voidaan myös kysyä, että eikö kuntamme ole jo nyt asuttava ja toimiva?

– Vastaus on, kyllä se on ja erittäin loistava kunta onkin asua ja elää. Palvelut ovat toimivammat kuin monessa vastaavankokoisessa kunnassa, perheiden on hyvä kasvattaa lapsia turvassa ja ikääntyvienkin asukkaiden on hyvä viettää ansaittuja eläkepäiviä moninaisten harrastusten parissa joita tarjoavat kunta, yksityiset toimijat, kyläyhteisöt ja yhdistykset, ihan kaikenikäisille, todetaan Perussuomalaisten paikallisyhdistyksestä.

– Meillä on moni asia ollut pitkään hyvin. Kuitenkin voidaan nähdä, että kunta on saanut elää Ruususen unta omassa pienessä Päijänteen ja Salpausselkä Geoparkin paratiisissaan. Samaan aikaan kun ympärillä on maailma muuttunut, Padasjoella ei olla osattu riittävästi varautua siihen, että väki ikääntyy ja vähenee, kunnan kiinnostavuus ja elinvoimaisuuden ylläpito ja kasvattaminen vaativat oikeita tekoja myös kunnalta, eikä vain aktiivisilta kyläyhdistyksiltä ja paikallisilta yrittäjiltä.

Ilari Hakia, Ilpo Siljander, Kati Gran, Laura Salonen, Pentti Suihkonen ja Sauli Kivinen toivottavat aurinkoista kevättä ja hiihtoloman aikaa kaikille! Ehdokkaista kuvasta puuttuu Tiina Kaivolainen.

Kunta organisaationa toimii monen asian mahdollistajana ja ohjaajana asukkaidensa tulevaisuuden turvaamisessa.

– Me perussuomalaiset haluamme, että kuntayhteisössämme on terveelliset ja turvalliset toimitilat ja tasokkaita vuokra-asuntoja asukkaille. Lisäksi haluamme, että kunnassa jokainen saa elää turvallisessa ja viihtyisessä ympäristössä saaden nauttia oikeudestaan virkistyä ja rentoutua kotonaan, luonnossa tai laadukkaissa vapaa-ajan palveluissa.

Perussuomalaiset haluavat myös, että Padasjoen kouluissa ja päiväkodeissa lapsille tarjotaan jatkossakin riittävän monipuolista ja ravitsevaa ruokaa trendikkään kasvishötön sijaan, ja että oppiminen tapahtuu lapsen lähtökohdista käsin niin, että myös lahjakkaammat saavat vaativampaa opetusta ja oppimisen tukea tarvitsevat saavat jatkossakin riittävän tuen.

Kunnan tulee tarjota houkuttelevia uusia asuinmahdollisuuksia ja yritysmahdollisuuksia, tähän ei perussuomalaisten mielestä ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa vauhtia asumista ja yrittäjyyttä tukevaan kaavoitukseen ja rakentamiseen.

– Kun kuntaan saadaan uusia asukkaita tulee myös pienyrityksiä; kun kuntaan tulee uusia yrityksiä tai nykyiset voivat kasvaa, tulee lisää asukkaita ja veronmaksajia. Kun kunta on tarpeeksi kiinnostava vapaa-ajanviettoon, haluaa jokainen mökkiläinenkin jatkaa sitä lomatunnelmaa mahdollisimman pitkään ja kaikki kynnelle kykenevät yhdistävät nopeasti hybridityön niin, että jokaisessa torpassamme voi kohta palaa valo ja rakennusvalvonnassa on jono hakemuksia käyttötarkoituksen muutokselle ja uudiskohteille. Yksi asia johtaa toiseen ja sitä haluamme; positiivista pöhinää.

”Ei” tuulimyllyille

Ensin on kuitenkin laitettava tulppa veneen pohjaan, ettei se uppoa.

– Eli tässä on valitettavasti kyse kansainvälisten tuulivoimayhtiöiden halusta siirtyä liian lähelle suomalaisten ja padasjokelaistenkin ihmisten asuinrauhaa, riskeeraamaan kaiken sen upean luonnon, maiseman ja luontokokemuksen ympäriltämme. Siksi haluam­me ensin suojella asukkaidemme oikeuksia, jotta voimme toteuttaa uudistamisen, jolla kunta lähtee kasvuun.

– Luontoympäristömme, toimivat palvelut ja osaava kunnan henkilöstö, upeat pienyrittäjämme, kunnan kohtuullisen hyvä taloustilanne, kulttuuriympäristö ja varsin hyvä sijaintimme on valjastettava ehdottomasti nykyistä parempaan käyttöön, sekä nykyisille, että tuleville asukkaillemme ja paikkakunnalla käyville virkistäytyjille. Siihen voitte luottaa, että Padasjoen Perussuomalaiset tulevat jatkossakin toimimaan kunnan itsenäisyyden ja palveluiden turvaamiksi, ja asukkaidensa parhaaksi, Teitä kuunnellen.

Perussuomalaiset muistuttavat, että kuntavaaleissa on kyse meidän kaik­kien kuntalaisten oikeuksista, palveluista ja eduista. Aluevaaleissa vaikutetaan meidän kaikkien terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalipalvelujen järjestämiseen.

– Perussuomalaisina tulemme edustamaan kaikkia asukkaitamme ikä- ja yhteiskuntaluokasta riippumatta. Jokainen voi vaikuttaa lähtemällä ehdokkaaksi ja äänestämällä: Kaveria ei jätetä, joten rakennetaan yhdessä entistä asuttavampi ja toimivampi Padasjoki.