Pappilanmäen koulusta osa käyttökieltoon

Pappilanmäen koulun kuntoarviossa on paljastunut sisäilmaongelma. Siipiosan pääty päätettiin laittaa väliaikaiseen käyttökieltoon tiistaina 18.2.

Pappilanmäen koulussa on muutamissa paikoissa tutkittu juuri sisäilmaa. Lopulliset tulokset ja loppuraportti on vielä tulematta, mutta tämänhetkisten välitulosten perusteella on tehty päätös käyttökiellosta.

– Päätimme yhdessä teknisen toimen kanssa varotoimenpiteenä poistaa toistaiseksi muutaman tilan Pappilanmäen pääty­siiven alakerrasta pois käytöstä, sanoo sivistysjohtaja-rehtori Pirjo Ala-Hemmilä.

– Tilat ovat musiikkiluokka, pehmeiden käsitöiden luokka, siivouskomero, lukiolaisten tilat ja pari wc-tilaa.

Jatkotoimenpide-ehdotukset tehdään siinä vaiheessa, kun loppuraportti on valmistunut.

Asiasta tiedotettiin heti tuoreeltaan sivistyslautakuntaa, teknistä lautakuntaa ja kunnanhallitusta, henkilöstöä, oppilaita ja huoltajia. Ala-Hemmilän mukaan tilajärjestelyt aiheuttavat vähäisiä muutoksia koulun arjessa.