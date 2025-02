Kansanedustaja Kemppi kylässä ★

Keskusta piti Padasjoen ensimmäisen vaalitilaisuuden 15.2. Puolueen Padasjoen­ kuntayhdistys on saanut tähän mennessä listalleen viisi ehdokasta ja miesvaltaisessa joukossa on yksi yllätysnimi. Ehdokkaaksi on nimittäin lupautunut Padasjoen entinen kunnanjohtaja Heikki Jaakkola.

Nykyisistä kunnanvaltuutetuista jatkoa havittelevat Pasi Ahola ja Simo Gran, joka on myös aluevaaliehdokkaana. Listaa täydentävät Heli Ojala ja Mikko Korkeela. Ojala on ehdolla Padasjoen­ kunnanvaltuustoon ensimmäistä kertaa. Lauantai­na keskusta tarjosi kahvia ja kastettavaa S-marketilla, paikalla oli myös asikkalalainen kansanedustaja Hilkka Kemppi.

Reijo Nyman, Hilkka Kemppi, Jukka Suomaa, Pirkka Ahola, Heikki Jaakkola ja Simo Gran tekivät vaalityötä S-marketilla lauantaina. Jaakkola on kuntavaaliehdokas ja Simo Gran on ehdokkaana sekä kunta- että aluevaaleissa.

Ehdokkaita keskustan listalle kerännyt, valtuustosta pois jättäytyvä kuntayhdistyksen puheenjohtaja Eeva-Riitta Kusmin on tyytyväinen listaan. Naisia toki saisi olla enemmän. Kusminilla on kuitenkin vielä toiveissa saada täydennystä listaan.

– Oli vaikeampaa saada ehdokkaita kuin aiempina vuosina. Väki kunnasta vähenee ja vanhat vanhenevat, ei ole enää innostusta yhteisten asioitten hoitoon. Pitäisi saada nuoria päättämään asioista.

Seuraava valtuusto päättää kunnan tulevaisuuden kannalta todella tärkeistä asioista: tuulivoimasta, uusi koulu –hankkeesta sekä laivarannan alueen kehittämisestä.

– Toivoisin, että nämä kaikki asiat menisivät eteenpäin.

Kusminia harmittaa se, että asiat junnaavat paikoillaan, kun päätöksiä ei uskalleta tehdä.

– Pitäisi osata katsoa kunnan etua, että kunta pysyy itsenäisenä. Luottamushenkilöillä pitää olla suunta yhteiseen hyvinvoivaan kuntaan. Talous voi hyvin, nyt pitäisi vaan uskaltaa tehdä päätöksiä ja ottaa riskejä.

Aluevaltuustoille enemmän valtaa

Kansanedustaja Hilkka Kempin mukaan on hyvä, että kunta- ja aluevaalit pidetään yhtä aikaa.

– Tuntuu, että tässä viime aikoina on ollut liian tiuhaan tahtiin vaaleja, joka näyttäytyy vaaliväsymyksenä. Kaikkien puolueiden yhteinen vihollinen on kotisohva. Meidän pitäisi herättää uudelleen demokratia. Keskustan kannatus näyttäytyy tällä hetkellä hyvältä. Keskustan kannatus kuntavaaleissa on tippunut viimeiset 10 vuotta, kun ihmiset ovat muuttavat maaseudulta kaupunkeihin, mutta nyt on hyvä vire päällä. Näyttäisi, että viime vaalien tulos ainakin säilyy, mutta toivottavasti se hiukan paranee.

Aluevaltuuston rooli on Kempin mielestä ollut liian kevyt ja maan hallituksella on ollut suhteessa enemmän valtaa.

– Valtuuston roolia pitäisi vahvistaa ja siihen tulee mahdollisuus nyt uuden aluevaltuuston aloittaessa, kun hallintosääntö taas avataan. Maan hallitus on ottanut liikaa valtaa alueelta ja se on tismalleen väärä kehitys, sillä se mitä Keskusta halusi soteuudistuksella vahvistaa, oli se, että paikalliset saavat enemmän valtaa. Itse koitan vaikuttaa siihen, että valtaa saadaan enemmän alueelle ja valtion säätelyä purettaisiin. Valtion pitäisi kuitenkin antaa rahat alueiden käytettäväksi.

Luottamus julkisiin palveluihin pitäisi pelastaa. Se edellyttää Kempin mukaan sitä, että esimerkiksi vanhusten hoivan julkisia palveluja vahvistetaan. Hallituksen vaatima kahden miljardin euron sotesäästöt mitattuna hoitajien määrällä tarkoittaisi esimerkiksi 36 000 sairaanhoitajan irtisanomisia.

Kemppi myöntää olevansa huolestunut valtion talou­desta, mutta hallituksen linjaamalla tavalla säätöjä ei kuitenkaan synny. Kysymys on Kempin mukaan siitä, uskallammeko tehdä sotessa kestäviä säästöjä vai leikataanko vain esimerkiksi terveys­keskusten lukumäärää, josta seuraa vain lisää kustannuksia.

– Kaikki tajuavat, että jos julkiselta puolelta otetaan kaksi miljardia ja yksityiselle annetaan puoli miljardia, johtaa se vaan entistä pidempiin palvelujonoihin.

Terveyspalvelut, kauppa ja koulu säilytettävä

Kuntavaaleissa Keskustalla teemana on pelastaa lähipalvelut.

– Padasjoella se tarkoittaa sitä, että täällä pysyy perustason sosiaali- ja terveyspalvelut ja kauppapalvelut sekä pystytään turvaamaan koulu lapsille.

Hallitus esittelee heti vaalien jälkeen valtionosuusuudistuksen.

– On syytä pelätä, että se tulee esittämään sitä, että pienillä kunnilla ei tarvitse olla isojen kuntien tehtäviä, ja että pienten kuntien tehtävät keskitetään keskuskaupungeille. Uudistus saattaa johtaa siihen, että rahat otetaan pois ja Padasjoeltakin kuljetetaan lapset kouluun Lahteen asti.

Kemppi on ylpeä siitä, että Padasjoki kaavailee uutta koulua.

– Uskon, että uusi koulu saisi ihmisiä muuttamaan kunnan ulkopuolelta Padasjoelle, sama trendi on ollut mm. Heinolassa.