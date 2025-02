Padasjoen kunnanhallitus äänesti taas tuulivoimasta ★

Kunnanhallitus käsitteli jälleen tuulivoimarakentamisen periaatteita, jotka valtuusto 27.1. palautti yksimielisesti valmisteluun. Äänet menivät tasan 3–3, puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Tuulivoima-asia päätettiin esityslistasta poiketen käsitellä kunnanhallituksessa ensimmäisenä. Eeva-Riitta Kusmin, Heikki Toivonen ja Silja Savola poistuivat pykälän ajaksi esteellisinä ja kokoukseen osallistui Heikki Toivosen varajäsenenä Kalle Jaakkola asian käsittelyn ajan. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Mira Vilkman.

Vilkman esitti jälleen 2 km suojaetäisyyttä asutukseen ja enimmäiskorkeudeksi 290 metriä Päijänteestä. Äänestyksessä Vilkmania kannattivat Ilpo Siljander ja Kalle Jaakkola, vastaan olivat Anne Lepistö, Mikko Korkeela ja Janne Rajala. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kannattama esitys voitti.

Vilkmanin esityksessä oli lisäksi edelleen laaja ympäristövaikutusten arviointi, maanomistajien korvaus vähintään 1 € / m2/ vuosittain, lisäyksenä ”Tämä on kuitenkin maanomistajan ja tuulivoimayhtiön välinen asia” ja perustusten purkukustannuksiin varautuminen. Ympäristölupaa tulee hakea ennen tuulivoimaloiden rakentamista.

Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Kunnanjohtaja oli esityksessään yhä 1 km suojaetäisyyden kannalla ja enimmäiskorkeus oli nytkin määritelty ”hankekohtaisesti huomioiden laaditut vaikutusarvioinnit ja mahdolliset kiinteistöjen omistajien kanssa tehdyt sopimukset minimoiden maisema, melu ja välkevaikutukset.”

Kyse koko kunnan tuulivoimatoiminnasta

Tornimäen tuulivoimahankkeen projektijohtaja Elvira Ehnström korosti tuoreeltaan, että valtuustokäsittelyllä on äänestyspäätöksen jälkeen sitä suurempi merkitys.

– Käytännössä siinä tullaan määrittelemään, tuleeko Padasjoelle tuulivoimaa vai ei. Kyse ei ole vain yhdestä hankkeesta, vaan koko kunnan tuulivoimatoiminnasta.

Ehnströmin mukaan hankekehityksessä valtuuston päätökselle on oma paikkansa, joka on kaavakäsittelyssä, kun kaikki selvitykset on tehty ja tieto kerätty.

– Jos kunnanhallituksen esittämät rajoitukset saavat valtuuston hyväksynnän, päätös tulee nyt Padasjoella aikaisemmassa vaiheessa. Tuulivoimahankkeissa päätösvalta on vaaleissa valituilla päättäjillä, jotka arvioivat hanketta oman kuntansa ja kuntalaisten näkökulmasta. Meidän työhömme kuuluu hyväksyä se päätös.

Tornimäen alue on projektijohtajan mukaan poikkeuksellinen, koska se on eteläisen Suomen harvoja paikkoja, joihin olisi edellytykset rakentaa tuulivoimaa alan yleisiä ohjeistuksia ja sääntelyä seuraten. Se on myös tulevassa maakuntakaavan päivityksessä osoitettu potentiaaliseksi alueeksi, mikä on huomioitavaa, kun tällaisia alueita Päijät-Hämeessä on vain muutama.

– Kantaverkkoyhtiö Fingrid myös suosittaa energiantuotannon sijoittamista lähelle kulutusta. Näistä syistä on erityisen valitettavaa, jos hieno hanke tyssää tähän.