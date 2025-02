Omalääkärimalli käyttöön ★

Päijät-Hämeen hyvinvointialue ottaa omalääkärimallin käyttöön.

Pienillä paikkakunnillahan malli on oikeastaan ollut koko ajan.

– Jos toimipisteessä lääkäreitä on vähän, on aika todennäköistä päätyä samalle lääkärille myös seuraavalla kerralla. Toki niissä tilanteissa on myös pyritty siihen, että potilas käy samalla lääkärillä, toteaa terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialajohtaja Tuomo Nieminen.

–Kun puhutaan omalääkärimallista, on samalla muistettava muiden ammattilaisten iso merkitys. On paljon asioita, joiden vuoksi ei tarvita aikaa lääkärille. Usein esimerkiksi sairaanhoitaja, fysioterapeutti, farmaseutti tai suuhygienisti hoitavat erinomaisesti potilaan asian.

Sote-keskuksissa on moniammatillinen tiimimalli, jonka sisällä potilaille nimetään omahoitaja ja omalääkäri niille potilaille, jotka hyötyvät samalla ammattilaisella asioinnista.

– Läheskään kaikki potilaat eivät hyödy omalääkäristä. Jos käyntejä on harvoin ja vaivat yksittäisiä, ei omalääkärimalli ole niin tärkeä. Jos potilas joutuu käymään sote-keskuksessa paljon, on todistetusti eduksi että on omahoitaja ja omalääkäri.