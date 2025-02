Leon kontrabasso soi Heavy Mettle –konsertissa ★

Lahden konservatoriossa keskiviikkona 19.2. soitetaan musiikkia TV-sarjasta Transformers. Mukana konsertissa on nuori padasjokelainen.

15-vuotias Leo Mäkinen on harrastanut kontrabasson soittoa jo yhdeksän vuotta. Hän on aloittanut soittouransa Jasmina Saarisen oppilaana Tampereen konservatoriossa ja Vääksyn musiikkiopistossa mm. Marko Kempin johtamassa orkesterissa. Tällä hetkellä Leo opiskelee jo neljättä vuotta Lahden konservatoriossa Anna Rinta-Rahkon luokassa ja soittaa Fiocco-orkesterissa, joka on tarkoitettu pidemmällä opinnoissaan oleville jousisoittajille. Orkesteria johtavat sellonsoitonopettaja Janne Hanhijärvi ja viulunsoitonopettaja Janne Saarinen.

Kaukelassa asuva Leo Mäkinen on soittanut bassoa kuusivuo­tiaasta asti.

Vuosien varrella Leolle on kertynyt hyvä kokemus sekä sooloesiintymisistä että orkesterin konserteista. Myös kilpailut, festivaalit, kontrabasso- ja orkesteritapahtumat antoivat mahdollisuuksia soittaa eri saleissa, kuten myös Lahden kaupunginteatterissa ja Sibeliustalon metsähallissa. Konsertteja on ollut kirkoissa, ulkotilaisuuksissa ja eri kaupungeissa, mm. Helsingissä.

Orkesterin ohjelmisto vaihtuu kaksi kertaa vuodessa ja on monipuolinen. Marraskuussa Fiocco-orkesteri ja Lahden konservatorion musiikkiteatterialaiset esittivät mukaelman Tsaikovskin säveltämästä teoksesta Pähkinänsärkijä. Konsertteja on ollut useita, koska tapana on myös järjestää konsertteja Lahden kouluille.

Helmikuun ohjelmistossa on elokuvamusiikkia. Heavy Mettle –konsertissa soi musiikki avaruus- ja scifi-teemaisesta 1980-luvun TV-sarjasta Transformers (1984–1986). Nuoret soittavat sinfoniaorkesterikokoonpanolla: tuotannossa ovat mukana mm. orkesterit Fiocco ja APO, laulajia ja bändiläisiä. Konsertin juonnosta vastaa näyttelijä Tommi Korpela.

Konserttia pääsee kuuntelemaan Lahden konservatorion Felix Krohn -salissa klo 18.30 ja pääsy on vapaa.