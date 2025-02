Elinvoimaohjelmaa valmistelemaan toimikunta ★

Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 10.2. Elinvoimaohjelman valmistelutoimikunnan. Sen jäsenistä kolme on kunnanhallituksesta, joista yksi valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi. Uuden toimikunnan jäseniksi nimettiin Pasi Ahola (pj), Heikki Toivonen ja Sauli Kivinen.

Nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto, Padasjoen Kehitys Oy, Padasjoen Yrittäjät ry ja kyläyhdistykset saavat myös edustajansa toimikuntaan. Lisäksi sivistys- ja tekninen toimi nimeävät tarvittaessa edustajiaan toimikunnan asiantuntijajäseniksi. LADECia ja Lahti Regionia pyydetään nimeämään asiantuntijajäsenet toimikuntaan.

– Tavoitteena on, että toimikunta aloittaa työnsä hiihtolomaviikon jälkeen. Perusajatuksena taustalla oli se, että jo valmisteluvaiheessa mukana olisivat mahdollisimman laajasti ne tahot, joita asia koskee, sanoi kunnanjohtaja Juha Rehula.

– Kylät on tärkeässä roolissa kunnan elinkeinopolitiikassa, joka on osa elinvoimaamme. Kyläthän ne integroivat vapaa-ajan asukkaat Padasjokeen, ei sitä kunta tee.

Toimikunnan toimikausi päättyy muodollisesti vaalikauden loppuun 31.5.2025. Se nimetään uudelleen 1.6.2025 aloittavan uuden valtuuston valitseman kunnanhallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

Tavoitteena on, että kunnanvaltuusto hyväksyy elinvoimaohjelman viimeistään joulukuussa 2025. Kunnalla on olemassa vuonna 2016 päätetyt elinkeinopolitiikan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Myös asumiseen valmistelutoimikunta

Kuntaan tulee myös Asumisen ohjelman valmistelutoimikunta. Tähänkin kunnanhallitus nimesi kolme jäsentä: Mikko Korkeela, Ilpo Siljander ja Silja Savola, joista viimeksimainittu puheenjohtajaksi.

Padasjoen Asuntotalot Oy, Padasjoen Yrittäjät ry, kyläyhdistykset, nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto kutsutaan nimeämään omat edustajansa toimikuntaan. Lisäksi sivistys- ja tekninen toimi nimeävät tarvittaessa edustajiaan toimikunnan asiantuntijajäseniksi.

Kuntastrategian ”Muutakin kuin mummola” kärkihankkeista yksi on nimeltään ”Koti Padasjoella”, jonka yksi toimeenpanon keino on asuntopoliittisen ohjelman laatiminen. Tavoiteaikataulu on tämä vuosi.

Asuntopoliittisen ohjelman sisältö tulee keskittymään asumisen mahdollisuuksiin koko kunnan alueella. Ohjelmassa läpikäydään myös vapaa-ajanasumisen muuttamista vakituiseksi asumiseksi. Lisäksi arvioidaan mm. kaavoituksen näkökulmasta nykyistä tonttitarjontaa.