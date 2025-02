Elämä voi olla hyvää, vaikka toimintakyky olisi rajoittunut ★

Asiakkuus- ja yhteisövastaavana toimiva Kirsti Ryytty-Tuominen Kotona Asuen Seniorihoivasta kävi 21.1. Olkkarissa kertomassa yrityksen toiminnasta sekä herättelemässä ikäihmisiä ajattelemaan sitä, mikä juuri heidät tekee onnelliseksi ja miten he voisivat tehdä elämästään paremman.

Yleensä mielletään, että elämä on hyvää silloin, kun jalat ja pää toimivat. Kirsi Ryytty-Tuominen muistutti, että elämä voi olla hyvää ja mielekästä, vaikka fyysinen terveys ja tiedollinen toimintakyky eivät olisi enää entisenlaisia. Kun toimintakyky muuttuu, on tärkeää asettaa uusia tavoitteita muuttuneen toimintakyvyn mukaan sekä muokata omaa toimintaansa siten, että tavoitteet ovat saavutettavissa. Toimintakyvyn puutteita voi myös korvata jollain toisella toimintatavalla.

– Apua ja apuvälineitä on saatavissa, jos ei enää pysty suorittamaan arkisia asioita tai hoitamaan asioita itsenäisesti. Mielen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että elämässä on asioita, jotka ilahduttavat. Sosiaalinen elämä on tässä tärkeässä osassa, sillä usein juuri kanssakäyminen toisten kanssa saa hyvälle tuulelle. Ihmisellä on luontainen tarve olla osa yhteisöä ja olla toisille tärkeä.

Masennus saa kaikki asiat­ näyttämään siltä, ettei selviä niistä. Kun on hyvä mieli, jaksaa olla optimistisempi, eivätkä pienet vastoinkäymiset tunnu pahoilta.

– Toki meillä on persoonallisuuseroja ja toiset suhtautuvat luonnostaan positiivisemmin. Voidaan myös kyseenalaistaa se, että onko pakko olla tyytyväinen. Ikäihmisten kohdalla pitää muistaa se, että omaiset eivät voi määritellä, mikä on hyvää elämää. Ja ihmiset voivat muuttua ajan saatossa eli se mistä henkilö on nauttinut aiemmin, on voinutkin muuttua. Monesti ajatellaan, että tiedollisen toimintakyvyn lasku on pahempaa kuin fyysisen toimintakyvyn. Asioiden itsenäinen hoitaminen on symboli ihmisen itsenäisyydelle. Kuitenkin sosiaalisella hyvinvoinnilla on kokonaisuuteen iso merkitys, sillä se luo uskoa ja toivoa muillekin elämän osa-alueille. On tärkeää, että kelpaa yhteisössä ja joku on kiinnostunut.

– Sosiaalisen kanssakäymisen lisäksi on tärkeää ottaa aikaa itselle. Neuloa, tehdä ristisanatehtäviä tai vaikkapa pelata kännykkäpeliä, kunhan järjestää iloisia hetkiä itselleen.

Ryytty-Tuominen kannusti miettimään miten kukin voisi tehdä omasta elämästään entistä paremman.

Hoivapalveluja kotiin

Vuonna 2008 perustettu Kotona asuen Seniorihoiva tarjoaa kotihoidon tukipalveluja, kuten kodinhoitoa, ruoanvalmistusta, asiointiapua ja seuranpitoa. Seniorihoivalla on pääkaupun­kiseudun lisäksi toimintaa Kotkassa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Lahdessa.

Ryytty-Tuominen kertoo, että tarkoitus on käynnistää toimintaa myös Padasjoella. Käynnissä on yrityksen esittelykierros koko Päijät-Hämeen alueella.

– Usein asiakkaalla käy jo kotihoito, joka antaa tarvittavat terveydenhuollon palvelut. Tuotamme kaikenlaisia tukipalveluja, jotka helpottavat kotona asuvan seniori-ikäisen arkea. Asiakkaan luona ollaan vähintään kaksi tuntia kerrallaan ja teemme mitä asia­kas haluaa, usein yhdessä asiakkaan kanssa.

Kotona Asuen Seniorihoiva tekevät siis samaa, mitä omaiset usein tekevät. Omaiset vain saattavat asua liian kaukana ikäihmisestä auttaakseen häntä.

– Teemme myös virallisen omaishoidon sijaistusta ja veteraanikuntoutusta. Työntekijät ovat työsuhteessa, mutta tekevät työtä osa-aikaisina, heillä on yleensä 2–3 asiakasta viikossa. Pyrimme siihen, että seniorin luona käy sama tuttu hoivanantaja.