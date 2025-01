Kahden uuden kamppailulajin harjoitukset alkavat Padasjoella ★

Padasjoella on muutaman vuosikymmenen tauon jälkeen mahdollisuus ryhtyä harjoittelemaan kamppailulajeja. Aikoinaan täällä treenattiin jujutsua, mutta nyt tarjolla on taekwondoa ja krav magaa.

Krav maga. Kuva Petri Niemisen kokoelmista.

Petri Nieminen, jolla on itsellään musta vyö ja pitkä kokemus taekwondosta, kutsuu padasjokelaisia kokeilemaan kamppailulajiliikuntaa Pappilan­mäen koululle torstaina 9.1. klo 19. Lajina on silloin krav maga kuten maanantaina 13. tammikuutakin, taekwondo alkaa 13.1. klo 16.

– Varasin parhaat arki-iltavuorot, mitä oli vapaana. Aika näyttää, pitääkö taekwondolle varata toinenkin vuoro, pohtii Nieminen.

– Molemmat lajit sopivat sopii hyvin lapsillekin. Alustavasti olen ajatellut taekwondovuoroa aikuisille ja kouluikäisille lapsille. Ensisijaisesti tavoitellaan liikunnan riemua: taekwondohan on hyvin monipuolinen laji, se kasvattaa kuntoa, taitoja ja käytöstapoja siinä ohessa.

Mitään erityisvarusteita ei ensi alkuun tarvita, vaan ylle voi vetäistä t-paidan ja verkkarit. Taekwondoa treenataan yleensä paljain jaloin, krav magassa sisäliikuntatossut tai paini/nyrkeilykengät ovat parhaat.

Petri Niemisellä on monenlaisia meriittejä kamppailu-urheilusta, mm. ansiomerkkejä Euroopankin tasolta.

Niemisen aikomuksena on perustaa oma lajiseura, kunhan muutama harjoitus on takana. Hänellä on yhä hyvät suhteet molempiin lajiliittoihin. Hän on ollut kuusi vuotta työsuhteessa taekwondoliittoon koulutus- ja valmennuspäällikkönä sekä toiminnanjohtajana. Valiokunta- ja hallitustöissä on vierähtänyt pari vuosikymmentä. Hän on tehnyt työkseenkin taekwondoa kuusi vuotta ja krav magaa viisi vuotta.

Kaikenkuntoiset voivat tulla opettelemaan hyödyllisiä itsepuolustustaitoja. Liikkeitä voi tarvittaessa soveltaa omien rajoitusten mukaan. Kuva Petri Niemisen kokoelmista.

Niemistä on pyydetty vetämään treenejä myös Kuhmoisiin, josta hän pari vuotta sitten muutti Padasjoelle, ja myös Asikkalasta on oltu yhteyksissä. Ainakin alkuun hän aikoo aloittaa maltilla oman jaksamisenkin turvaamiseksi.

– Teen fysioterapeutin töitä myös Kuhmoisissa, joten tulevaisuudessa voi sielläkin olla treenivuoro, jos saa samalle reissulle sovitettua.

42 vuoden kokemus taekwondosta

Niemisellä on todella pitkä kokemus taekwondosta. Hän aloitti sen teininä vuonna 1983 pääkaupunkiseudulla, krav magaa on tullut harjoitettua muutama vuosi vähemmän.

– Taekwondo tuli 80-luvulla Suomeen ja se oli heti tosi suosittu ja mystinen laji. Luokkakavereitten mukana menin ensimmäisiin treeneihin ja vaihdoin sitten kilpauinnin taekwondoon.

Erivärisiä SM–mitaleita on taekwondosta kertynyt useita, pienemmistä kisoista puhumattakaan. Maajoukkueessakin mukana ollut Nieminen kilpaili muutamat kansainväliset kilpailutkin kotimaassa.

Lajin ohjaustyössä Nieminen on ollut jo yli 40 vuotta. Taitoja hän on päässyt hyödyntämään myös käytännössä toimittuaan parikymmentä vuotta turvallisuusalalla; vartijana, järjestyksenvalvojana ja henkilönsuojelutehtävissä. Lisäksi hänellä oli vuosia viranomaisvoimankäytön kouluttajaoikeudet.

– Siviilissä paras itsepuolustustaito on se, että osaa niinsanotusti lukea ympäristöään ja jos havaitsee jotakin epämääräistä niin kannattaa kiertää.

Kerran vuodessa sotilasmarssimaraton

Fysioterapia-ammatti on luonteva jatkumo huippu-urheiluelämälle. Terveelliset elämäntavat kantavat yhä, harva kuusikymppinen tekee kuperkeikkoja tai kärrynpyöriä.

– Toki ikä aina jättää jälkensä, mutta ikäisekseni olen hyvässä kunnossa. Heinäkuussa käyn aina neljän päivän sotilasmarssimaratonilla, ei siellä montaa tämänikäistä näy.

Kestävyyskunnon perusta rakentui jo lapsena jalkapallo- ja jääkiekkoharrastusten parissa. Nykyisin Niemisen voi bongata kuljeskelemassa luonnossa kameran kanssa. Valokuvauksesta on myös pitkä kokemus ja koulutusta taustalla.

Nieminen toivottaa kaikki tervetulleiksi kokeilemaan kuntoa kohottavia itsepuolustuslajeja ensi viikosta alkaen.

Taekwondo

– on kamppailulaji, itsepuolustuslaji ja kuntoliikuntamuoto

– tarjoaa monipuolisen ja kehittävän harrastuksen kaikenikäisille

– osa-alueita ovat peruskäsitekniikat, potkut, erikoispotkut, liikesarjat ja ottelu sekä murskaus

– taustalla vuosisatainen kamppailutaitoperinne

– syntyi Koreassa 1960-luvulla

– levisi eri puolille maailmaa 1960- ja 1970-luvuilla

– Suomen Taekwondoliitto perustettiin vuonna 1980

– liitossa on 68 jäsenseuraa, joissa harjoittelee 6000–10 000 harrastajaa

– kaksi hyvin erilaista kilpailumuotoa, ottelu ja liikesarjat

– kilpaottelijoilla on rintapanssari, käsi- ja jalkasuojat, alasuojat, hanskat, hammassuojat ja kypärä

Krav maga

– israelilainen lähitaistelu- ja itsepuolustuslaji, joka perustuu ihmisen luontaisiin reaktioihin stressitilanteessa

– hepreaksi ”kontaktitaistelu”

– lajissa ei järjestetä kilpailuja tai näytöksiä

– kantavana ajatuksena on perustajansa Imrich Lichtenfeldin unelma: ”Jotta voisit kulkea rauhassa”

– kehitetty 1930-luvulla nais- ja miessotilaille sopivaksi lähitaistelutekniikaksi

– tasojärjestelmänä on budolajeista tuttu vyöjärjestelmä (keltainen, oranssi, vihreä, sininen, ruskea sekä musta, jossa on kymmenen dan-astetta)