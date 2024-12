Päijät-Rastin johtoon marjayrittäjä Kuhmoisista ★

– Kuhmoisissa ja Padasjoella on ihan hyvät suunnistusmaastot. Päijät-Rastilla on kymmenkunta aktiivikäytössä olevaa karttaa ja niistä löytyy monipuolisesti erilaisia maastoja. Metsäpohjat ovat alueella reheviä ja varsinkin loppukesästä näkyvyys heikkenee kun kasvusto ottaa vallan, mutta suunnistaja ottaa sen vain haasteena. Maastollisesti ehkä suurin puute on se, ettei Kuhmoinen-Padasjoki alueella ole varsinaisia avokalliomaastoja.