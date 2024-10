Tornimäen tuulimittausmasto puretaan ★

180 metriä korkea tuulimittausmasto pystytettiin Tornimäen hankealueelle syksyllä 2022, jotta tuulipuiston sähköntuotantoa pystyttäisiin arvioimaan tarkemmin.

ABO Energyltä kerrotaan, että mittamaston tuulimittaukset kestävät useimmiten noin kaksi vuotta, mutta tarvittaessa jatketaan pidempään, jotta saadaan selville mahdollisimman tarkat tuulilukemat. Padasjoen masto puretaan todennäköisesti ensi vuonna.

– Hankkeen kaavoitus etenee kyllä, kunhan saamme asiakirjat konsultin kanssa valmiiksi kunnan käsiteltäväksi. Tiedotamme kaavoituksesta heti, kun se saadaan virallisesti nähtäville, toteaa projektijohtajan paikalta väistynyt Kalle Greis.

– Ympäristövaikutusten arviointiselostus on myös valmistumassa. Etelä-Suomessa tuulipuistohankkeiden vaikutukset tulee selvittää erityisen tarkkaan, kun ollaan lähellä asutusta. Vaikutusten arviointien perusteella pieniä muutoksia voimaloiden sijaintiin ja korkeuteen vaikuttaisi tulevan.

Tämänhetkisen aikataulun mukaan YVA-selostus saataisiin julkiseksi dokumentiksi vielä tämän vuoden puolella.

Uutena projektijohtajana on aloittanut Elvira Ehnström. Yhtiönkin nimi on muuttunut, ABO Wind on nyt ABO Energy. Uusi nimi kertoo siitä, että tuulen rinnalla yhtiö kehittää aurinkovoimaa ja akkuhankkeita useissa maissa. Tuoreimpana mukana ovat nyt myös vihreän vedyn hankkeet.