Suntelasta erikoiskirjastovirkailija ★

Katri Suntela siirtyi 12.8. suoraan 4H-toiminnanjohtajan tehtävistä erikoiskirjastovirkailijaksi, jonka työtehtäviin kuuluu myös kunnan viestintää ja avustavia matkailun töitä.

Katri Suntela tuli padasjokelaisille tutuksi oltuaan kolme ja puoli vuotta 4H-toiminnanjohtajana.

– Aamupäivät olen pääsääntöisesti kirjastolla, jossa teen kaikkea kirjastovirkailijalle kuuluvia töitä aina asiakaspalvelusta aineiston hyllytykseen, digitukiasioihin ja tapahtumatoimintaan. Iltapäivät painottuvat viestintään, kertoo oppisopimuksella tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkintoa Keudassa suorittava Suntela.

– Opiskellessani matkailurestonomiksi opintoihin sisältyi viestintää ja sitä olen tehnyt myös aiemmissa työpaikoissani. Myös tapahtumien järjestäminen on tuttua entuudestaan.

Tutkinnon suoritusaika on normaalisti puolitoista vuotta, mutta Suntela aikoo saada todistuksen käteensä vuodessa. Kirjastossa on ollut jo muutaman kuukauden eläköitymisen vuoksi täyttämättä yksi virkailijan toimi ja toisaalta kuntaan on kaivattu jo pidemmän aikaa työntekijää, joka keskitetysti huolehtisi kunnan viestinnän asioista.

– Kesäsomettajan kanssa ehdimme palaveerata juuri ennen kuin hän palasi koulunpenkille. Kesäkauden aktiivista sometusta olisi tarkoitus jatkaa ja tehdä kunnan tiedotuksesta säännöllisempää, kunhan pääsen työhöni kunnolla käsiksi alun jälkeen. Työn aloitusta kunnalla helpottaa huomattavasti se, että tunnen jo entuudestaan lähes kaikki.

Kirjastotyö on yllättänyt monipuolisuudellaan. Itse viime vuosina Suntela on lukenut lähinnä faktapohjaista kirjallisuutta ja lasten kanssa suosikkeja on ollut Mauri Kunnaksen ja Richard Scarryn tuotanto: perheen pojista nuorimmainen on neljävuotias, keskimmäinen aloitti juuri koulun ja vanhin on neljäsluokkalainen. Ekaluokkalainen pääsi aloittamaan koulunkäynnin hyvillä mielin, kun kaikki 13 luokkakaveria olivat tuttuja, samoin koulu ja osa henkilökunnastakin.

– On kyllä tärkeää lukea lapsille ja tarjota heillekin kirjojen kautta avautuva huikea maailma. Itse olen lähiaikoina lukenut lähinnä faktaa kuten Auschwitz-tarinoita ja erilaisia elämäkertoja, mutta nyt otin lainaan Lucinda Rileytä. Dekkarit ja scifi ei oikein ole minua varten.

Lahdessa syntynyt ja kasvanut Suntela on asunut Padasjoella nyt viisi ja puoli vuotta. Hauholla asuessaan hän toimi myyntipäällikkönä puhelinmyyntitiimissä; kokemusta on myös yrittäjyydestä, kiinteistönvälityksestä, Prisman kassalta ja Savonlinnan oopperajuhlien väliaikatarjoilusta.

– On hienoa saada kotipaikkakunnalta töitä. Taas olen uuden äärellä, innolla odotan edessä olevaa.