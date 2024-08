Reittiristeilyt ohi tältä kesältä ★

Salonkilaiva Jenni-Marian reittikausi on tältä kesältä ohi. Kippari Jorma Sainio kuljettaa silti yhä aluksellaan väkeä Kelventeelle ja muihin Päijänteen kohteisiin tilauksesta:

– Hämmästyttävän hyvin on kysyntää vielä, elokuu on käytännössä myyty. Tilausajoissa on selkeä jako, alkukesän varaukset on yksityishenkilöiden ja loppukesästä liikkeellä ovat yritykset ja yhdistykset, tietää Sainio.

– Eniten vesiliikennettä on Padasjoella, mutta myös Sysmässä, Kuhmoisissa ja Asikkalassa.

Reittiliikennekausi oli Sainion mukaan hyvä, joskin viimeisen viikon vuoroilla ei palkoille pääse. Ihmiset seuraavat säätiedotuksia liiankin tarkkaan, sillä monena päivänä oli sateen uhka, mutta vettä ei sitten kuitenkaan tullut.

– Heti se näkyy, jos on sadetta luvattu.

Yhtään myrskyä ei tälle kaudelle osunut.

– Tuulet oli harvinaiset suotuisat. Etelätuuli on varsinainen riesa, se vaikeuttaa rantautumista.

Karisalmen lähtijämäärä oli tänä kesänä nousussa. Uusi asiakasryhmä ovat pelkälle risteilylle tulijat, jotka eivät käy maissa lainkaan. Päijänteen Vesitaksin kanssa Sainiolla on hyvää yhteistyötä, välillä jokin ryhmä saattaa mennä laivalla ja tulla takaisin taksilla taikka päinvastoin.

– Paljon oli kyydissä vähintään yhden yön yöpyjiä, sen näki rinkan koosta. Yksi kiintoisa asiakasryhmä oli kansallispuiston kiertäjät. Palaute Päijänteestä on pelkästään positiivista.

Kaiken kaikkiaan huviveneily on selvästi vähentynyt entisestään. Korona hiljensi Päijänteen ja sen jälkeen nousi polttoaineen hinta, mikä sai monet vähentämään hupiajoa tai jopa myymään veneen pois.

– Tämän kesän ilmiö on se, että hirveästi on järvi hiljentynyt. Ei ole paljon tarvinnut kättä nostella muita kippareita morjentellakseen.

Jenni-Maria on ajossa vielä marraskuussakin. Ensi kesä on ainakin tarkoitus mennä entiseen tapaan. Kuluva kesäkausi on aluksen yhdestoista, sitä ennenkin Sainio kipparoi pienimuotoisemmin muun yritystoiminnan ohessa.

– Kiitos Padasjoen kunnalle, siellä on huomiotu järvimatkailun merkitys ja panostettu satamaan. Hannu Hartman on satamamestarina ottanut nohevasti isoa roolia.