Laivaranta Palaksen ensimmäinen kesä oli onnistunut ★

Kesäkauden lähestyessä loppuaan päätimme selvittää, kuinka hiljattain muuttunut Padasjoen satama on pärjännyt tänä kesänä. Selvityksen perusteella sataman suosio on noussut ja mm. uuteen satamaravintolaan ollaan tyytyväisiä.

Satamaravintola Palaksen ovi on käynyt vilkkaasti ja yrittäjä Poolo Huttusen mukaan asiakkailta on satanut runsaasti positiivista palautetta.

– Asiakkaat luovat rennon ilmapiirin, myös meille työntekijöille. Meille tulevat asiakkaat ovat usein lomalla ja ilman työstressiä. Iloisia asiakkaita on ilo palvella.

Keittiömestari Henri Ahokas kertoo, että ravintolan suosituimpia annoksia ovat muikut ja burgerit, mutta on ylpeä muidenkin annosten hyvästä menekistä. Menun kaikille mauille on löytynyt oma kannattajakuntansa.

– Keittiönkin puolelta katsottuna kesä on ollut onnistunut, mutta myös opettavainen, hymähtää Ahokas.

Palaksen keittiömestari Henri Ahokas.

Huttunen antaa ison kiitoksen kesästä koko henkilökunnalle. Kaikki ovat venyneet parhaimpaansa. Kesän sujuessa hyvin on ravintolan aukioloaikojenkin kanssa ollut joustovaraa, ravintolaa on pidetty monta kertaa auki ilmoitettua pidempäänkin.

– Vuoden vierasvenesatama äänestyskin on taas käynnissä ja vain äänestämällä voi vaikuttaa koko Päijänteen alueen palveluiden paranemiseen, muistuttaa Huttunen.

Poolo Huttunen, Hannu Hartman ja Milla Ylinampa tuulettavat.

Satamamestari täytti vuosia

Veneilijöitä on tänä kesänä avustanut maailman meret seilannut satamamestari Hannu Hartman. Satamamestarille kotisatama on tärkeä ja rakas paikka.

– On ollut ilo nähdä satamassa paljon sekä vanhoja tuttuja, mutta myös uusia veneilijöitä. Satamassa on nyt pienen suvantovaiheen jälkeen taas imua, kertoo Hartman.

Hartman kertoo Padasjoen satamalle olleen kysyntää veneilijöiden puolesta jo 1990-luvulla.

– Lahden purjehdusseurasta otettiin yhteyttä, että Padasjoella olisi satamalle käyttöä, sillä Lahdesta lähdettäessä piti ensin odottaa Vääksyn kanavan jonoja, jonka jälkeen seuraavaksi esteeksi tulivat Pulkkilanharjun sillat. Siitä kaikki lähti liikkeelle ja vuonna 1996 Laivarantaan saatiin ensimmäinen aallonmurtaja.

Ravintolan yrittäjistä Poolo Huttusesta ja Milla Ylinampasta Hartman sanoo nähneensä heti, että satamaan on tulossa oikeat henkilöt, hän tarjoutui jakamaan heille omaa asiantuntijuuttaan veneilyn puolelta.

– Veneilijöiden auttamisen lisäksi olen tänä kesänä tehnyt erilaisia korjaustöitä satama-alueella, sekä vienyt kunnan puoleen viestiä sataman kehittämistarpeista.

Satamaravintola Palas Padasjoen Laivarannassa.

Vierasvenepaikkoja on tänä kesänä lisätty, tällä hetkellä satamasta löytyy 17 isoa vierasvenepaikkaa ja 6 alle 5-metrisiä veneitä varten.

Hartman täytti hiljattain 75 vuotta ja hän halusi juhlistaa syntymäpäiväänsä kotisatamassa entisten kesätyöläistensä kanssa.

– Minulle se oli aivan selvää, että jos jossain minä vuosiani juhlin, niin Padasjoen satamassa. Oli aivan mahtavaa päästä näkemään näitä entisiä lukiolaisia vuosien jälkeen. Keskustelu jatkui luontevasti siitä mihin se silloin 25 vuotta sitten jäi, kiittelee Hartman.

Asiakkaiden mietteitä

Kesäasukas Kalle Mäkelä kertoo sataman väen­ ymmärtävän paremmin veneilijöiden tarpeita tänä kesänä.

– Kyllä täällä on otettu vähintään 90 asteen muutos toiminnassa. Ei täällä aiemmin ole veneilijöitä noteerattu tähän malliin.

Mäkelällä on ollut noin 20 vuotta venepaikka Padasjoen satamassa.

– On myös kehuttava sataman tiedottamisen paranemista. Tänä kesänä on ollut pari tilannetta, jossa on ollut kriittisen tärkeää,­ että tieto on levinnyt veneilijöille. Esimerkiksi kerran polttoaine oli päässyt loppumaan, jolloin satamamestari tiedotti asiat Päijänteen veneilijöiden Facebook-ryhmässä.

Toiveena Mäkelä esittää, että satamaan olisi saunalle tarve, joita veneilijät voisivat käyttää.

Tavoitimme myös Markku Sillanmikon, jolla on ollut Padasjoella venepaikka 25 vuotta. Sillanmikko kehuu niin Padasjoen, mutta myös koko Päijänteen alueen satamien jätehuollon toteuttamista.

– Helsingin Sanomissa oli juuri heinäkuussa artikkeli siitä, että Suomenlahdella veneilijät päästävät jätevedet surutta Itämereen, johtuen septi- ja pilssi-imureiden puuttumisesta ja huonosta kunnosta. Päijänteellä taas näitä imureita on riittävästi ja niistä pidetään huolta.

Sillanmikon mukaan Padasjoen sataman toiminta on ollut tänä kesänä vireämpää, mutta kehittämisen varaa löytyy aina.

Padasjoen Sanomat selvitti myös Facebookissa mielipiteitä ja kokemuksia satamasta. Vastausten perusteella ruoan­ laatu ja asiakaspalvelu nousivat hyvinä asioina ja yksi vastaaja piti paikan hintatasaoa korkeana.

– Yhden käynnin kokemuksella siisti ravintola ja erinomaiset muikut! kommentoi eräs vastaaja.

Palas on auki vielä viikonloppuisin syyskuun loppuun asti, ja tulevana tapahtumaviikonloppunakin riittää ohjelmaa tossulätkän, visailun ja bändien merkeissä. Perjantain ja lauantain Happy Hour 17– 20 madaltaa kivasti suosikkijuomien hintaa, näin palautteeseenkin on heti vastattu, sanoo Huttunen.