Elokuista satoa Pikantissa ★

Galleria Pikantissa on avautunut Padasjoen Taideyhdistyksen jäsenten yhteisnäyttely (6.8.–6.9.). Osallistujia on kymmenen eli Reinhard Boeck, Katri Hämäläinen, Kikka Kainu-Lehto, Joanna Lundahl, Eeva Mäkelä, Laila Paar­vio, Elsa Pääkkönen, Eeva Salmensuu, Antero Taipale ja Thomas Wikström. Tauluja on 31.

Esillä on öljy-, akryyli- ja akvarellimaalauksia, valokuvia sekä sekatekniikkaa.

Aiheina on esimerkiksi maisemia, luontoa, kukkia, ihmisiä ja eläimiä. Jokaisella tekijällä on oma ainutlaatuinen kädenjälkensä.

Helsinkiläinen kesäpadasjokelainen taiteilija Thomas Wikström on tuonut Pikanttiin klassisella tyylillä maalaamiaan öljy­väritöitä. Hän on pitänyt Pikantissa pari vuotta sitten oman taidenäyttelyn.

Padasjokelaissyntyinen tamperelainen Eeva Mäkelä on maalannut akryylillä Neiti Kesäheinä -taulun.

Esillä myös kaksipuoleinen taulu

Elsa Pääkkönen on maalannut öljyvärillä lentäviä joutsenia ja joutsenpariskunnan uiskentelemassa.

Tiskin takana on Eeva Salmensuun värikylläisiä öljyvärimaalauksia. Hän on tehnyt myös kaksipuolisen taulun, joka on ripustettu galleriaan siten, että sitä pääsee katsomaan molemmilta puolilta.

Valokuvaaja Joanna Lundahl on tehnyt ”Doll and Knight”, Nukke ja Ratsu -valokuvasarjan. Idea lähti liikkeelle rokokoo-tyylisestä asusta, jonka hän sai lainaksi. Pikantissa nähdään sarjan kaksi mustavalkoista kuvaa.

– Halusin luoda nukkemaisen, mutta tyylikkään sekä ylvään hahmon. Idean­ meikkiin sain Voguen­ muotikuvista. Meikki vahvisti mielestäni tavoittelemaani mielikuvaa. Malliksi kuvaukseen sain ystäväni Elina Huhtamäen, joka on taiteellinen itsekin, hän kuvailee.

– Halusimme ottaa ku­vauksiin mukaan myös Elinan Hevosen Veritaksen. Näissä mustavalkokuvissa Veritaksen rooli oli olla mahtipontinen ja urhea ratsu, joka kiidättäisi nukke-markiisittaren kohti kaukaisimpiakin seikkailuja. Sarjan värikuvissa Veritaksella taas on lempeämpi rooli. Mustavalkokuvissa tavoittelin mahdollisimman dramaattista tunnelmaa käyttämämällä muun muassa punasuodinta käsitellessäni kuvia, kertoo Joanna Lundahl.