Kekrin soittajat Padasjoelta ★

Kekrin live-esiintyjänä 17.8. soittaa Padasjoelta poismuuttaneiden herrojen muodostama Padasta pudonneet –yhtye. Timo Aavakallio, Tomi Lahtinen, Jari Laulajainen ja Petri Lahtinen soittavat Mainiemen sahalla kasariteeman mukaisesti 1980–luvun musiikkia, mutta rockpainotteisesti.

Padasta pudonneet soittaa jo valmiiksi eniten 80–luvun musiikkia.

Bändi on toistaiseksi esiintynyt vain kerran aikaisemmin Padasjoella, huhtikuussa ravintola Modetissa.

Veljekset Timo Aavakallio ja Tomi Lahtinen soittavat kitaraa, Timo vastaa myös vokaaleista. Serkku Petri Lahtinen soittaa rumpuja ja Jari Laulajainen on bändin basistina.

– Bändin nimi tulee siitä, että kaikki ollaan Padas­joelta kotoisin, mutta sieltä pois muutettu tänne Lahden ja Hollolan suuntaan. Kotikonnuille on kyllä hieno päästä esiintymään, kertoo Petri Lahtinen.

Padasta pudonneilla ei ole omaa musiikintuotantoa eli he soittavat vain cover-kappaleita. Bändi harjoittelee kerran viikossa, mutta keikkoja ei ole kovin usein.

– Bänditoiminta on täysin harrastepohjaista. Meillä ei ole mitään kovia tavoitteita, mutta keikkaillaan mielellään tilaisuuden tullessa. Kasariteema sattui kyllä sopivasti, kun ei tarvitse opetella montaa uutta biisiä.