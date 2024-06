Varhaiskasvatusjohtajan sijaiseksi löytyi kokenut alan ammattilainen Maakeskestä ★

Sari Taipale toimii kesän ajan sekä varhaiskasvatusjohtajan että varhaiskasvatuksen palveluohjaajan sijaisena kesän ajan. Vaikka toimenkuvaan kuuluu toimistotehtäviäkin, löytää Taipaleen usein myös ohjaamassa lapsiryhmiä.

Sari Taipale veneilee miehensä kanssa Päijänteellä.

– Lapsiryhmiä on tällä hetkellä monessa eri paikassa. Täällä Visapuiston E-talossa on kesän aikana viskarit ja eskarit. Eskarithan lähtevät siis syksyllä kouluun ja viskareista tulee esikoululaisia.

Esikoulu toimii taas koulujen alettua Kullasvuoren koululla. Edellä mainittujen paikkojen lisäksi lapsia varhaiskasvatuksessa on Majavan päiväkodilla ja Pikkumajavassa.

– Tässä hajasijoittamisessa on hyvät ja huonot puolensa. On mielekkäämpää, että lapsiryhmät pysyvät pieninä, jolloin varhaiskasvatuskin varmasti on laadukkaampaa. Työntekijöiden siirtojen puolesta olisi helpompi, että lapset olisivat yhdessä paikassa.

Taipaleen mielestä Visapuiston tilat ovat kivat lapsiryhmällekin, vaikka talo on hoivakiinteistöksi rakennettu. Talossa on useita huoneita, jolloin toimintoja voidaan jakaa eri tiloihin tarpeen mukaan.

Parhaimmillaan E-talossa vilistää viisitoista 5–7 -vuotiaasta.

– Oma piha puuttuu, mutta tämä sijaitsee keskeisellä paikalla, niin pääsemme tästä helposti esimerkiksi Koivutien leikkipuistoon tai liikennepuistoon, kuten tänään.

Vapaa-ajan asukkaasta vakituiseksi

Taipale on miehensä kanssa ollut jo muutaman vuoden Padasjoen vapaa-ajan asukas. Viime syksynä he muuttivat kuitenkin vapaa-ajan asukasstatuksen vakituiseksi.

– Asumme Maakeskessä, jossa luonto on lähellä. Mies metsästää ja veneilemme Päijänteellä. Meillä on kaksi koiraa, joiden kanssa tulee lenkkeiltyä ja itse harrastan luontokuvausta.

Nyt kuvattavaa löytyy heti kotipihasta toisin kuin kaupungissa asuessa. Taipale on työskennellyt Etelä-Suomen päiväkodeissa parikymmentä vuotta. Vuonna 2004 hän siirtyi hätäkeskuspäivystäjäksi, ja siinä vierähti kahdeksan vuotta.

– Sen jälkeen perustin yhdessä mieheni kanssa perhekodin, jota pyöritimme viime syksyyn saakka. On ollut mukava palata lasten pariin. Täällä on reipasta porukkaa ja minut on otettu hyvin vastaan.

Taipaleiden vene on toista vuotta Padasjoen satamassa, mutta toiveissa olisi saada paatti oman kylän satamaan.

– Olen tykästynyt Padasjoen satamaan. Siellä on selvästi uudet yrittäjät, jotka tekevät työtä sydämellä. Saimme siellä erittäin hyvää ruokaa ja palvelua. Veneilijöinä tiedämme satamapalvelujen toimivuuden olevan tärkeää.

Uudet maakeskeläiset ovat käyttäneet paikkakunnan palveluja muutenkin niin paljon kuin mahdollista.

– Olemme rakentaneet jonkun verran, joten on hienoa, että paikkakunnalla on kaksikin rautakauppaa.