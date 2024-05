Sukukirja Hinttolan saaren rusthollareista ★

Ritva Ykskoivun uutuuskirja kuvaa Amanda ja Robert Tähkäsen perheen elämää Hinttolan rusthollareina aina Amandan (s. 1873) ja Robertin (s. 1869) syntymästä heidän jälkeläistensä myöhempiin vaiheisiin.

Sukuhistorian ohella kirja kertoo elämästä Päijänteen saaressa ja kansallispuiston synnystä. Rusthollin viimeisen isäntäparin tarina on upotettu sujuvasti historiallisten tapahtumien joukkoon. Kirja sisältää runsaasti kuvia ja lehtileikkeitä, joiden avulla lukija voi siirtyä vuosisadan takaisiin tunnelmiin.

Kirjan kirjoittaja KTT Ritva Ykskoivu on Robertin ja Amandan lapsenlapsenlapsi. Lähisukulaisten kautta kirjaan on saatu myös joitain tiedonmurusia suusanallisesti.

– Tämän kirjan synty on seurausta kansallisarkiston aineistojen digitalisoinnista. Digitaalinen sanomalehtiarkisto on historiasta kiinnostuneille varsinainen aarreaitta, sanoo Ykskoivu.

– Hakukoneen avulla sieltä on helposti löydettävissä paikkakuntaan tai sukulaisiin liittyviä uutisia. Vuosien varrella harrastin vanhojen sanomalehtien selailua ja talletin lehtileikkeitä, joissa esiintyivät omat sukulaiset. Pikkuhiljaa aineistoa alkoi olla runsaammin koossa etenkin tästä sukuhaarasta, josta en tiennyt juuri mitään. Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys on myös tehnyt arvokasta työtä digitoimalla kirkonkirjoja ym. joiden avulla selvisi monta asiaa.

Jäätyään eläkkeelle puolitoista vuotta sitten LAB ammattikorkeakoulun yliopettajan tehtävistä jäi aikaa kirjoittamiseen ja syntyi idea sukukirjasta. Tavoitteena oli ensisijaisesti siirtää tietoa seuraaville sukupolville omista juurista.

– Kysymyksiä oli paljon lähtien siitä, miksi tyttönimeni oli Tähkänen ja millaista elämä Hinttolan saaressa oli ollut yli sata vuotta sitten. Historiasta kiinnostuneena pyrin nivomaan saarelaisten elämän paikkakunnan ja Suomen historian tapahtumiin, jotta silloisesta elämästä muodostuisi parempi kokonaiskuva. Kyseessä on yhden perheen tarina, mutta mukaan mahtuu paikkakunnan aikalaisia ja tapahtumia.

Syntyjään Ykskoivu on Maakeskestä Kangas-Paavon tilalta, jonne isoisä muutti Hinttolasta vävyksi tuoden mukanaan isänsä Robertin itselleen valitsemansa nimen Tähkänen.

Padasjoen keskikoulun ja Vääksyn lukion kautta matka jatkui Turun kauppakorkeakouluun ja sieltä edelleen Helsinkiin Hankenille, jossa Ykskoivu väitteli tohtoriksi vuonna 2001. Työuransa hän teki pääosin Lahden ammattikorkeakoulussa, sittemmin LAB ammattikorkeakoulussa markkinoinnin yliopettajana.

– Julkistustilaisuutta en aio pitää, enkä tätä kirjaa alunperin ole varsinaisesti markkinoitavaksi ajatellut. Kirja saattaa kuitenkin kiinnostaa joitakin paikkakuntalaisia ja niinpä laitoin sen myyntiin Bookcoverin kirjakauppaan. Sellainen ”sukuni salat” -projektihan tämä oli.