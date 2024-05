Sataman kesäkausi käyntiin ★

Takatalvi vaihtui kuin taikaiskusta aurinkoiseksi juhlasääksi juuri sopivasti ennen uusitun satamaravintolan avaamista. Kunta pisti talven aikana sisäpinnat ja terassin valokatteen uusiksi, lisäksi keittiön laitekantaa muokattiin tehokkaammaksi.

Puinen tiski on teetetty Asikkalan puusepillä. Poolo Huttunen ja Milla Ylinampa ovat valmiina laskemaan hanoista olutta ja lonkeroa, lisäksi valikoimassa on monenlaisia viinejä: erittäin hyvä talon viini löytyi Etelä-Ranskasta.

Suurin muutos aiempaan on baaritiskin paikan vaihtuminen. Sisustus on persoonallinen: ravintolasalin kalustus on viihtyisä sekoitus retroa ja modernia, eri aikakausien erityyppisiä huonekaluja pirttikalustosta antiikkisohvaryhmään.

– Suurin osa on kierrätystavaraa, osa on perintökaluja. Ollaan kierrelty kirppiksiä parinsadan kilometrin etäisyydellä, kertovat Poolo Huttunen ja Milla Ylinampa.

Kansainvälistä väriä tuovat matkoilta hankitut koristetyynyt ja yritykselle teetetyt uniikit astiastot.

Tunnelmaa kohottaa nyt myös musiikki. Äänentoistolaitteita viriteltiin vielä avaamista edeltävänä päivänä. Yrittäjäparilla oli pitkä lista asioita hoidettavana ennen vappuaattona tapahtuvaa ravintolan aukeamista ja vappupäivän brunssia.

Keittiöstä, josta on poistettu pari seinää, on tehty mahdollisimman toimiva. Keittiömestarina kattiloiden ääressä häärii Henry Ahokas, joka siirtynyt kesäksi Palakseen jyväskyläläisestä Harmooni-ravintolasta. Jyväskylässä hänellä on vaimo ja kaksi pientä lasta, kämppä Padas­joella mahdollistaa lepäämisen työvuorojen välissä.

– Padasjoki on upea paikka. On ilo olla mukana tekemässä Päijänteen parasta ravintolaa!

Vuoromestari Mikko Koskinen ja keittiömestari Henry Ahokas kokkailevat toukokuun ajan lounaita, kesä-elokuussa a la carte -annoksia.

Intoa pursuava keittiömestari on koko kevään valmistellut ruokalistaa yhdessä yrittäjien kanssa. Apunaan hänellä on keit­tiössä kokenut alan konkari, vuoromestari Mikko Koskinen Asikkalasta. Salonsaarelainen on tehnyt pitkän kansainvälisen uran ulkomailla kaikissa mahdollisissa alan tehtävissä.

– Padasjoen satama on tuttu paikka, sillä veneeni kotisatama on täällä.

Laituriurakkakin valmistui juuri sopivasti vapuksi. Alkupään kolme laituria saivat talven aikana uudet kannet, kun Janne Saarinen Päijänteen Lukko ja Mökkipalvelusta vaihtoi kuluneet lankut uusiin, reilusti paksumpiin. Lisäksi aallonmurtajan toisenkin puolen laudoitus on nyt uusittu, samoin aallonmurtajan 160 m pitkä penkkirivi.

Työntekijöitä on yhteensä parikymmentä, joista noin puolet on Padasjoel­ta. Jäätelökioski avautuu viimeistään avajaisissa helatorstaina 9.5. Uusi polttoainemittari asennettiin terassin viereen maanantaina.

Palaksen aukioloaikoja laajennettiin jo ennen paikan aukeamista; toukokuussa satamaravintola on avoinna keskiviikosta sunnuntaihin. Kesä-elokuussa aamunsa voi aloittaa päivittäin ravintola-aamiaisella Päijännettä ihaillen.