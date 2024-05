Sahtiseminaari Hollolassa ★

Sahtiseminaarissa on padasjokelaispuhuja: sahtiperinteestä Enni Idin taiteilijatalossa kertoo Eeva-Riitta Kusmin. Seminaari järjestetään 17.5. kaikille sahdista ja sahtiperinteestä kiinnostuneille.

– Sahtiperinne on alueem­me arvokasta elävää kulttuuriperintöä – jopa tuhansia vuosia tekotapa on säilynyt sukupolvesta toiseen. Sahti on maailmanlaajuisesti harvinaisuus, yksi Länsi-Euroopan viimeisistä alkuperäisistä oluista, kerrotaan tiedotteessa.

Seminaaripaikkana on Hollolan Hirvi. Päivän ohjelmassa on mm. sahtimaistiaiset ja sahtikimara eli lyhyitä puheenvuoroja sahtiperinteen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Seminaarin järjestävät Lahden museot, Salpausselkä UNESCO Global Geopark sekä Päijät-Hämeen liitto/Päijät-Hämeen kulttuuriverkko -hanke.