Uusi metsäasiantuntija aloitti Metsä Groupilla ★

Riku Valasti aloitti helmikuussa Metsä Groupin uutena metsäasiantuntijana vastuualueenaan Padasjoki. Evolla metsätalousinsinööriksi opiskellut heinolalainen muuttaa pian metsäopiston asuntolasta Kuhmoisiin, josta hän löysi asunnon toimistonsa naapurista.

– Katselin kyllä netistä asuntoja Padasjoeltakin, mutta kovin oli niukkaa tarjonta.

Valasti ajelee useita kertoja viikossa Padasjoelle maastokäynneille ja myös vapaa-aikaa hän viettää auton ratissa; mikrobiolo­giaa ja genetiikkaa opiskeleva tyttöystävä nimittäin asuu Turussa. Valasti oli luokkansa ensimmäinen, joka sai vakipaikan, ja vieläpä heti ensihaulla.

– Aika hyvin, kun viime vuonna en saanut edes harkkapaikkaa.

3,5 vuoden opinnot 2,5:een tiivistänyt Valasti on tehnyt opinnäytetyönsä riistatiheiköistä. Evon retkeilyalueen metsissä, joissa hän oli viime kesän maastovastaavan vakanssilla, hänellä oli riistakameroita sekä tiheiköissä että avonaisemmilla paikoilla. Kamerakierros kesti 10 tuntia ja niiden jäljiltä kahlattavaa kertyi 10 000 kuvaa.

Valasti on itsekin kiinnostunut metsästämisestä, lähinnä pienriistasta. Jossakin vaiheessa tarkoitus on hankkia oma ajokoira. Metsässä metsäasiantuntija viihtyy myös muutoin, harrastuksiin lukeutuu nimittäin retkeily ja vaeltaminen.

Helmikuun puoliväli oli hyvä aika aloittaa työt metsäalalla. On päässyt tutustumaan alueeseen ja opettelemaan metsäasiantuntijan työtehtävää. Nyt parhaillaan käynnissä on kelirikkoaika, jolloin metsätyömaiden osalta on rauhallisempaa.

– Tilakäyntejä on tyypillisesti eniten lumettomaan aikaan. Padasjoella on paljon myös metsänomistajia jostakin muualta kuin Padasjoelta. Metsätiloja on hankittu tai peritty ja omistusmuotoja on erilaisia. Tilalla asuvat vaikuttaisivat olevan usein myös itse aktiivisia metsätilan istutus- ja raivaustöissä.

Padasjoen metsät kasvavat erityisen hyvin ravinteikkaan maaperän ansiosta. Metsien elinvoimaisuutta tuetaan huolehtimalla oikea-aikaisesti hoito- ja hakkuutoimenpiteiden toteutuksesta. Alueen vanhat kuusikot ovat kirjanpainajatuholaisen riskikohteita ja kuuset kärsivät myös tuulituhoista eniten. Tarkkailukierroksia erityisesti tällaisissa kuusikoissa kannattaa tehdä säännöllisesti, vaikka yhdessä metsäasiantuntijan kanssa.

Kotkasta kotoisin

Kotoisin Valasti on Kotkasta, jossa lapsuudenkoti oli Sunilan sellutehtaan vieressä. Viimeiset 10 vuotta kotipaikkakunta on ollut Heinola.

– Kymijokea pitkin olen tullut pikkuhiljaa ylöspäin. Kaupungissa en aio asua enää koskaan. Maalla on hulppeasti elintilaa, rauhaa ja upea ympäristö.

Lukion jälkeen suunta ei ollut selvillä, mutta kesätyöt viitoittivat oikealle polulle. Valasti oli paiskinut kaikki koulukesät töitä Versowoodin tehtailla Hartolassa tai Vierumäellä. Vekaralta hän valmistui sissiradistiksi eli armeijassakin tuli liikuttua metsissä.

– Käytännönläheisenä ihmisenä metsäala alkoi tuntua yhä omemmalta. Suomessa puuta riittää ja alalla töitä eri tekijöille ja osaajille.

Evoa Valasti kehuu vuolaasti. Se lienee maan ainoa metsäkoulu, joka on metsässä, ja puitteet kerrassaan mainiot.