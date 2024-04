Kalustetehdas Pamelilla kesäkiireet alkaneet ★

Kalusterunkoja ja -ovia valmistavalla Pamelin tehtaalla Maakeskessä töitä riittää. Varsinkin kalusterungoilla on kova kysyntä.

– Niitä menisi enemmän kuin on kapasiteettia tehdä, toteaa toimitusjohtaja Ari Rantanen.

– Tilat on edelleen iso ongelma, koska nykyistä tehdasta ei pysty laajentamaan nykyisellä tontilla.

Pamelin lähettämössä on tungosta. Kysyntää on enemmän kuin ehditään valmistaa.

Koneinvestointeja on tekeillä loppukesästä. Uuden CNC–porakoneen ja tarkistuspyörösahan avulla koetetaan siirtää yhä enemmän käsillä manuaa­lisesti tehtäviä töitä koneiden tehtäväksi.

– Siihen on tärkeää panostaa, koska ammattitaitoista työvoimaa on hankala tänne saada. Muutama uusi työntekijä on saatu palkattua puolen vuoden sisään. Yhdelle työntekijälle, jolla on kokemusta kalusterunkojen kasauksesta ja asennuksesta, voisi olla tarvetta. Hyvä olisi myös osata lukea ja ymmärtää kalusterunkojen rakenteita.

Pamelin neuvotteluhuone.

Kalusterunkopuoli on menossa yhä enemmän erikoismittaisiin ja värillisiin runkoihin. Tavallisen perusvalkoisen kalusterungon kysyntä suhteessa muihin on vähentynyt entisestään.

Kotisivuille on tullut jälleenmyyjäkartta, josta näkee kattavasti ympäri Suomea olevat jälleenmyyjät.

– Olemme onnellisessa asemassa, koska tilauskanta on hyvä ja töitä riittää, vaikka monella muulla saman ajan toimijalla on hiljaista. Syy tähän lienee se, että asiakkaamme ovat pieniä ja enemmän korjausrakentamisen puolella, eikä uudisrakentamisen.