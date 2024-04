Lähetyskuoro Safari lauloi Padasjoen kirkossa ★

Safari-kuoro saapui reilun 20 vuoden jälkeen konsertoimaan Padasjoelle lauantaina 6.4. Sekakuoron parikymmentä jäsentä ajelivat kirkkoon Helsinki–Seinäjoki-akselilta.

Swahilinkielinen sana ”safari” tarkoittaa matkaa: nimi sopii hyvin kuorolle, jonka jäsenet ovat hajallaan ympäri Suomea. Kokoontumisia on noin kahdeksan vuodessa, silloin ensin harjoitellaan yhdessä ja yleensä on kaksi konserttia perättäisinä päivinä. Nytkin safarilaiset olivat lauantaina ensin Orimattilassa treenaamassa yhdessä sikäläisen kuoron kanssa sunnuntaista yhteisesitystä varten ja tulivat sitten Padasjoelle pitämään iltakonsertin. Yötä he olivat Orimattilassa leirikeskuksessa.

– Lähetyskuoron ohjelmistoon sopivat hyvin ulkomaiset laulut, mutta myös perinteiset hengelliset kappaleet, toteaa kuoron johtaja, Kallion kirkon kanttori Tommi Niskala.

– Kilpailemmekin muiden kuorojen kanssa ohjelmiston monipuolisuudella.

Kuoron konsertti alkaa aina Lähetyskäskyllä ja päättyy Herran siunauk­seen. Konsertin tuotto menee seurakunnan Suomen Lähetysseuran kohteeseen.

– On ilo tulla laulamaan näin hyvin soivaan tilaan.