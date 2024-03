Torstaina maaliskuun 21. päivänä 1974 ★

Sähkö kalliimmaksi, tonteille hinnat

Sähkön hintaa päätettiin korottaa kunnanvaltuuston kokouksessa maanantaina, mutta enemmän puhuttiin kuitenkin tonteista ja autoista. Sähkön hinnan korotus on 5 penniä kilowattitunnilta. Mittarimaksu on 10 mk vuodessa, uusi Kuluttajamaksu 50 mk vuodessa ja perusmaksu 10 mk ampeerilta vuodessa.

Tariffiyksiköltä perusmaksu on 10.20 mk, suoran sähkölämmityksen tariffi on 14.50 penniä kwhilta päivällä ja 9.0 penniä yöllä. Yösähkön käyttömaksu on 9 penniä kwh:lta, mittarimaksu 10 mk ja kuluttajamaksu 50 mk vuodessa. Teollisuustariffin hinta on 12 penniä kwh:lta.

Omakotitonttien hinnaksi tuli Päivärinnan alueella 3 markkaa neliömetriltä ja Koiravuoren alueella 2 markkaa neliöltä. Rivitalotonttien hinnaksi tuli molemmilla alueilla 5 markkaa sekä tiekorvaukseksi 3 mk tonttineliöltä. Omakotitonttien osalta kaavatien rakentamiskustannuksina perittävää hintaa alennettiin lopulta yksimielisesti 50 pennillä esitetystä 3 markasta, siis 2,50 markkaan tonttineliömetriä kohden.

Päivärinnan alueelta myytiin rivitalotontti rakennusliike B & K lle 10 700 markan hinnalla, lisäksi tiekorvausta peritään 6420 markkaa. B & K ja Säästöpankki tulevat rakentamaan tontille rivitalon.

Padasjoki-palkinto Viena Mertsalmelle. Kolmatta kertaa jaettava Padasjoki-palkinto luovutettiin lauantaina tekstiilitaiteilija Viena Mertsalmelle. Padasjoen Lion Clubin palkinto on suuruudeltaan 500 markkaa ja se annetaan ansioituneelle Padasjokea tunnetuksi tehneelle yksityiselle tai yhteisölle. Aikaisemmin Padasjoki-palkinnon ovat saaneet Apajaisniemen täysihoitola 1972 ja Musiikinystävät viime vuonna.

Padasjoen kunnanisät ja urheilulautakunta voittoihin. Kiinalaisen voitelukelin vallitessa ratkottiin kuuden kunnan paremmuus perinteisessä hiihto-ottelussa Aitoossa. Hiihto-ottelun järjestäjänä toimi Luopioisten urheilulautakunta. Mukana oli joukkueita Hauholta, Lammilta, Luopioisista, Padasjoelta, Pälkäneeltä ja Tuuloksesta. Kunnanisät olivat ylivoimaisia muihin verrattuna ja saivat Hauhon kunnanhallituksen lahjoittaman kiertopalkinnon omakseen. Joukkueessa hiihtivät: Ensio Saarinen, Heikki Hokka, Pekka Mäkelä ja Aimo Hokajärvi. Miesten viestissä tuli toinen sija. Nopeimmat hiihtäjät löytyivät Padasjoelta, sillä Väinö Patama ja Matti Virtanen jättivät muut kauaksi taakseen. Väiskin suoritus oli todella loistava ottaen huomioon, että hän edellisenä päivänä oli hiihtänyt 50 km piirin mestaruuskilpailuissa sijoittuen neljänneksi.