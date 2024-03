Kesäyön kesytön juhannusrock 1984 ★

Koivu & Tähti –festivaali keräsi juhannuksena 1984 nelisentuhatta festarivierasta Kullasvuoreen. Tapahtumasta on kulunut kohta 40 vuotta; Padasjoen kunta on juhlavuoden kunniaksi päättänyt ottaa kasariteeman tapahtumiinsa. Ensimmäinen tapahtuma on nostalgianäyttely, johon 80-lukulaiset voivat pääsiäiseen asti toimittaa vanhoja valokuvia ja esineitä.

Padasjoen Sanomissa julkaistu lehti-ilmoitus Koivu & Tähti -festivaalista.

Kullasvuoreen pystytetty lava ja yleisöä juhannuksena 1984 Jouko Latvan kuvaamana.

Padasjoen Sanomat kertoo kesäkuun viimeisessä numerossa vuonna 1984, että ”juhannusrock” sujui rauhallisesti ilman järjestyshäiriöitä. Yleisöä odotettiin uuteen Koivu & Tähti-festivaaliin jopa 8000 ja järjestäjän arvion mukaan väkeä oli viikonloppuna paikalla enimmillään 4000.

– ”Kesäyön kesyttömän” monipuolisesta ohjelmasta vastasi 60 esiintyjää.

Luontokuvistaan tunnettu Jouko Latva oli uuden järjestelmäkameransa kanssa niitä harvoja, jotka taltioivat Padasjoen ensimmäisen rokkifestarin tapahtumia. Hänen festarikuviaan oli esillä seuraavana vuonna Valkeakoskella, jossa Koivu & Tähti tuolloin pidettiin. Nämä kuva-aarteet pääsevät nyt lähes neljän vuosikymmenen jälkeen uudelleen esille ja ensimmäistä kertaa padasjokelaisten katseltaviksi, kun Kotiseututalolla on vapun kantissa Nostalgiaviikon paikallinen näyttely. Festarimateriaalien lisäksi näytille toivotaan vaatteita, levynkansia ja lyhyitä tekstejä 80-luvulta.

Koivu & Tähdessä esiintyi runsas kattaus aikansa huippubändejä: Eppu Normaali, J. Karjalainen, Kari Peitsamo, Hassisen Kone – yhteensä 60 bändiä.

Oheisohjelmaakin oli: missikisat, Päijänne-risteily, askartelupaja, Padasjoki-polku, teatteria, elokuvia, näköalakahvila, kansanhiihto…

J. Karjalainen ja Martti Syrjä Padasjoen juhannusrockissa vuonna 1984.