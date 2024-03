Liikuntavinkkejä teemaviikolla ★

Padasjoellakin vietetään Ikiliikkuja-viikkoa viikolla 11. Teemaviikon tausta­tahona on Ikäinstituutti.

Kunnan hyvinvointipalvelut kutsuu kuntalaisia maanantaina 11.3. klo 9.30 tuolijumppaan kirjastolle, tiistaina klo 13 on kuntosaliopastusta Seniorisalilla, keskiviikkona avoimen päivätoiminnan jumppahetki terveysaseman ruokalassa, torstaina klo 10 Lisää voimaa vuosiin –webinaari kirjastolla ja perjantaina kimppalenkki kirjastolta.

– Liikunta ja harrastukset ovat kolmanneksi tärkeimmät onnellisuuteen vaikuttavat tekijät 55–84-vuotiailla, terveyden ja hyvien ihmissuhteiden jälkeen. Yhdessä liikkuminen vähentää yksinäisyyden kokemuksia, tietää liikuntakoordinaattori Mari Engberg.

– Tule katsomaan ja kuulemaan liikuntavinkkejä ja noutamaan materiaaleja oman liikkumisesi tueksi.

Teemaviikon pääviesti on, että jokainen voi löytää itselleen sopivan tavan liikkua. Jyväskylän yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan monipuolinen liikunta on hyödyllistä ja turvallista myös niille iäkkäille, joilla on useita kroonisia sairauksia. Liikunta voi parantaa kuntoa sairauksista huolimatta.

Padasjoki liikkeellä -päivä kannattaa jo merkata allakkaan, lauantaina 25.5. on taas mm. ilmainen kehonkoostumusmittaus.