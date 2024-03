Kunnan henkilöstön keski-ikä 50 vuotta ★

Kunnanhallituksen esityslistalla oli henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2024. Yksityiskohtaisen koulutussuunnitelman laativat työyksiköiden esimiehet, jotka voivat hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Eduhouse–koulutuspalvelun verkkokoulutusta.

Vuonna 2022 kunnan henkilöstökulut olivat 5,4 miljoonaa euroa, tämän vuoden talousarviossa 5,8. Kunnalla on 108 työntekijää, joista osa-aikaisia 15. Vakinaisia on kolme neljäsosaa. Eniten henkilöstöä on sivistystoimella, 70. Teknisessä toimessa työskentelee 24, keskushallinnossa kuusi ja perusturvassa viisi. Työllistettyjä on tällä hetkellä kolme.

Henkilöstön ikärakenne tuo Padasjoellakin haasteita työkyvyn ylläpitämiselle. Keski-ikä on naisilla 50 ja miehillä 51 vuotta. Peräti 23 % on iältään 55–59 -vuotiaita ja toiseksi suurin ikäryhmä on 60–64 -vuotiaat, joita kunnan palkkalistoilla on 24. Ikäryhmässä 65–74 vuotta on yksi työntekijä.