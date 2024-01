Seurakunta vuokraamassa terveysaseman ruokalaa ★

Seurakuntakodin pysyvä käytöstäpoistaminen ja väistötilan vuokraaminen on tällä viikolla kokoontuvan kirkkoneuvoston esityslistalla. Hollolan seurakunta on vuokraamassa Padasjoen kunnalta terveysaseman ruokalatilan kokoontumisiaan varten. Etenkin muistotilaisuuksien järjestämistä on vaikeuttanut seurakuntakodin syksyllä voimaanastunut käyttökielto.

Kunta tarjoaa 186-ne­liöis­tä ruokalatilaa vuokrattavaksi 1 767 euron kuukausivuokralla. Sen yhteydessä olevaa laitoskeittiötä voidaan tarvittaes­sa vuokrata päiväkohtaisella hinnalla. Kunta varaa oikeuden käyttää tilaa rajoitetusti omassa ryhmätoiminnassaan.

Vuokrakulut seurakunta saa kuitattua säästöillä, jotka kertyvät seurakuntakodin kylmilleen laittamisesta. Kaukolämmön, veden ja sähkön hinta kattaa vuokran.

Pitkäkestoinen ja vakava kosteusvaurio srk-kodilla

Padasjoen seurakuntakoti on rakennettu vuonna 1966. Tuoreimman sisäilmanäytteen perusteella tiloissa havaittiin mikrobilajeja, jotka viittaavat kosteusperäiseen mikrobivaurioon rakennuksessa. Aulassa havaittu Chaetomium–mikrobi kertoo pitkäkestoisesta ja vakavasta kosteusvauriosta.

Sami Ahonen tekemässä seurakuntakodin sisäilmatutkimusta näytteenottotorneilla.

– Pääosa seurakuntakodissa käytetyistä rakenneratkaisusta luokitellaan nykytietämyksen mukaan riskirakenteiksi, joiden on havaittu ajan kuluessa muodostuvan sisäilman epäpuhtauksien lähteiksi. Suurimmat epäpuhtauksia aiheuttavat tekijät ovat rakenteisiin muodostuvien kastepisteiden aiheuttamat kosteusrasitukset sekä rakenteeseen päässeen kosteuden kuivumisen estyminen, todetaan esityslistassa.

Seurakuntakoti on ollut käyttökiellossa syyskuusta lähtien. Jo aiemmin on osia rakennuksesta ollut pois käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi.