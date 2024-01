Työttömiä 129 ★

Hämeen korkein työttömyysaste on entiseen tapaan Lahdessa (13,4) ja matalin Lopella (5,7). Padasjoella työttömyysaste on alueen kolmanneksi korkein, 12,2 %. Lukema on täsmälleen sama kuin lokakuun lopussa, vuosi sitten työttömyysaste oli meillä 10,5.

Työtä vailla on 129 padasjokelaista. Lomautettuja on 15, mikä on kuusi enemmän kuin lokakuussa. Alle 25–vuotiaiden työttömyysaste on Padasjoella 3,1 ja ulkomaalaisten 55,6 %.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on 46 ja noususuunnassa. Vuosi sitten määrä oli 39. Aktivointiasteeksi mitattiin marraskuussa 23,2.

Uusia työpaikkoja on Padasjoellakin nyt vähemmän tarjolla. Päijät-Hämeen hyvinvointialue hakee edelleen lähi- ja sairaanhoitajia kotihoitoon, suuhygienisteja ja hammashoitajia sekä kuntoutuksen työntekijöitä. Kalusteovi– ja runkotehdas Pamel Oy haluaisi palkata konepuusepän / CNC-koneistajan.