Tilitoimisto Exakt muutti kunnantalon toisesta kerroksesta Osuuspankille ★

Kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluita tuottava Tilitoimisto Exakt teki väliviikolla muuton Kuntalan yläkerrasta Osuuspankin kiinteistöön tyhjillään olleeseen entiseen pankkihuoneistoon. Lisätilaa tarvinnut yritys valloitti entisen pankinjohtajan huoneen, kaksi muuta työhuonetta ja puolet aulasta.

KLT–kirjanpitäjä Kirsi Lahtisen joulunaika täyttyi muuttokiireistä, kun Tilitoimisto Exakt siirsi mappinsa ja tietokoneensa entiselle Osuuspankille. Muutto oli tehtävä välipäivien aikana, koska arjen taas alkaessa piti päästä käsiksi töihin.

Uuteen paikkaan asettuminen ei vaatinut suuria muutostöitä. Vuokraisäntä uusi lattioita ja tietosuojan vuoksi taloon asennettiin hälytysjärjestelmä.

– Kuntalan yläkerrasta ei pystynyt vuokraamaan lisähuoneita ja meille tuli kahdessa huoneessa ahdasta, kun palkkasin syyskuussa toisen työntekijän. Täällä on kaikille kolmelle omat huoneet ja lisäksi reilu kahvittelutila erikseen, kiittelee Lahtinen.

– Eikä yhtään tule ikävä Kuntalan portaita. Uusi tila on katutasossa ja esteetön. Sijaintikin on keskeinen.

Lahtinen sai syksyllä täydennettyä työtiimiään palkattuaan paikkakuntalaisen Annamaija Mäkelän. Toinenkin työntekijä on padasjokelainen, jo seitsemän vuotta Lahtisen palveluksessa ollut Kaisa Käpölä. Neljäntenä on tällä hetkellä työharjoittelija Assi.

Kirsi Lahtinen (etualalla), Kaisa Käpölä ja Annamaija Mäkelä tekemässä muuttoa uuteen toimistohuoneeseen. Tilitoimistoyrittäjällä on toimitila edelleen myös Lahdessa, Padasjoen toimistolla hän on yleensä kerran viikossa.

Lahdessa vuonna 2009 perustettu tilitoimisto laajensi Padasjoelle 5,5 vuotta sitten, koska Lahtisen asiakkaista iso osa on synnyinkunnan yrityksiä ja yhdistyksiä.

– Työ on muuttunut aivan totaalisesti. Kun alkuaikoina lähinnä nakuttelin tiliöintejä koneelle, nyt työ on ennen kaikkea konsultointia. Taloushallinnon asiantuntija on asiakkaalle läsnä, nykypäivänä toki etupäässä puhelin- tai videoyhteydellä, ja ratkomme asiakkaan asioita kokonaisuutena. Yrittäjällä ei useinkaan ole ketään muuta, jolle voi avautua yrityssalaisuuksista. Suuria tunteitakin voi herätä, onhan yritys monelle elämäntyö ja perheen elannonlähde.

Lahtisen mukaan asiakkaista tuleekin todella läheisiä. Moni on ollut mukana yrityksen perustamisesta lähtien. Asiakkuuksia on akselilta Helsinki – Rovaniemi.

Koska töitä on ollut jatkuvasti kädet täynnä, ei Lahtisen ole tarvinnut mainostaa yritystoimintaansa. Muut sisarukset ovat enemmän tai vähemmän tunnettuja Padasjoel­la, joten eteen on tullut koomisiakin tilanteita:

– Joskus on ruvettu inttämään, että eihän teitä ole kuin kolme, kaksi poikaa ja yksi tyttö. On tullut yllätyksenä, että Lahtisen pesueeseen kuuluu toinenkin tytär.

Sisarussarjan muut osapuolet ovatkin paistatelleet paikallislehden palstoilla. Eniten medianäkyvyyttä on kerännyt Marjalan tilan isäntä Jarmo Lahtinen, joka on ollut aktiivinen kunnallispolitiikassa ja yhdistystoiminnassa, mutta myös pikkuveli Petteri; hän on kunnostautunut ennen kaikkea urheilun saralla.

Talo Padasjoella, asunto Lahdessa

Kirjanpitäjällä on itselläänkin juuret yhä vahvasti Padasjoella. Vuosi sitten syksyllä hän rakennutti talon Taulun alueelle isoäidiltä peritylle tontille ja viettää siellä paljon aikaansa. Toinen isoäiti asuu lähistöllä ja äitikin kirkonkylällä.

– Padasjoessa on yllättänyt positiivisesti se, että meille on tullut uusiakin asiakkaita ja juurikin siksi, että meillä on täällä paikallinen toimisto ja meille pääsee arkisin klo 8–16 välisenä aikana, ovikelloa soittamalla. Maa- ja metsätalous on yhä voimissaan Padasjoella ja sattumoisin oman taustan kautta lähellä sydäntä; sille puolelle ei tekijöitä paljon ole.

Moni asiakas haluaa edelleen käydä henkilökohtaisesti kirjanpitäjällä. Perinteisen tyylin yrittäjiä on yhä noin puolet.

– Suomessa vouhkataan ihan liikaa sähköisyydestä. Reaaliaikainen arvonlisäverokin on lykkääntynyt vuodesta toiseen. Toisaalta koronan myötä on otettu aikamoinen digiloikka, esimerkiksi kaikkien virallisten dokumenttien allekirjoitukset hoidetaan nykyään sähköisesti ja rahanpesulain vaatimuksesta asiakkaat myös tunnistautuvat verkossa.

Uusi toimipiste löytyi omien verkostojen kautta. Lahtisen mukaan tosiasiallista tarjontaa ei juurikaan ollut:

– Tyhjiä liiketiloja on kyllä, mutta käyttökustannukset ovat monin paikoin ihan pilvissä.

Lahtisen yritys on auktorisoitu tilitoimisto ja Taloushallintoliiton kontrollin alla. Kirjainyhdistelmä yrityksen nimen yhteydessä antaa asiakkaalle varmuuden toimiston pätevyydestä: toisenlaisiakin yrityksiä on, sillä Suomessa kuka tahansa voi perustaa tilitoimiston ilman alan koulutusta tai ammattitaitoa.

– Näitä tulee eteen aina välillä, asiakkaita jotka joutuvat vaihtamaan ammattitaidottomalta kirjanpitäjältä. Se on aikamoinen sillisalaatti, mitä joudumme silloin perkaamaan.

Bingoemäntä vaihtoi alaa

Lahtinen ajautui alalle lähdettyään opiskelemaan Lahteen, vaikka oli peruskoulun jälkeen ilmoittanut, että kirjanpitäjää hänestä ei ainakaan tule.

Työkokemusta kertyi bingoemännästä lähtien:

– Sysäys alalle oli, kun bingohallissa sai polttaa tupakkaa ja sairastuin astmaan. Piti uudelleenkouluttautua ja pääsin sitten Eimolle reskontraan tallentamaan ostolaskuja. Kuuden vuoden jälkeen opiskelin lisää ja heräsi ajatus omasta yrityksestä. Pääsin firmaan, joka teki säätiön ja osakeyhtiön kirjanpitoa ja perustin siihen rinnalle ensin toiminimen työnantajan luvalla neljäksi vuodeksi.

Parinkymmenen alalla vietetyn vuoden jälkeen rakkaus lajiin on edelleen olemassa.

– Päivän aikataulu menee monesti ihan uusiksi, kun tulee jokin kiireellinen tehtävä. Tässä työssä pitää pystyä joustamaan ja priorisoimaan, eikä ikäviä juttuja voi jäädä märehtimään. Tarvitaan myös keskinäinen luottamus.

Lahtinen on huolissaan siitä, että pienyrittäjää koskevat samat verosäädökset kuin isoja pörssiyhtiöitä. Varsinkin kun EU on poistamassa alarajahuojennusta vuoden kuluttua.

– Mikäli se toteutuu, tulee se vaikuttamaan todella voimakkaasti mikroyrityksiin. Moni yksinyrittäjä lyö pillit pussiin. Yrityksillä on muutoinkin entistä enemmän haasteita. Yhteiskunta ei tällä systeemillä tule pyörimään, jollei tapahdu muutoksia rakenteisiin. Keskusteluissa unohdetaan, että juuri pienyritykset pitävät pyörät pyörimässä.