Loppiaisena hiihtosuunnistetaan Saksalassa ★

Päijät-Rasti järjestää loppiaisena avoimet Päijät-Hämeen suunnistusalueen hiihtosuunnistuksen mestaruuskilpailut. Edellisen kerran on Padasjoella hiihtosuunnistettu kilpaa yhdeksän vuotta sitten, kun seura järjesti SM-kilpailut Kullasvuoressa.

Nyt kilpailukeskuksena on uimahalli. Hisukisan ratamestarina toimii Esko Jussila, joka kertoo kisajärjestelyjen olevan jo pitkällä:

– Hiihtourat maastossa on pohjattu ja ajettu kenttämestarin toimesta koneella kertaalleen. Hiihtouria on kolmea leveyttä, levein on kolmemetrinen luistelubaana, käytännössä ”eläkeläislenkki”. Kapein on tasatyönnöin edettävä puolimetrinen ura. Urien hiihtokelpoisuus on kuvattuna karttaan erilevyisillä viivoilla tai katkoviivoilla, hiihtäjä valitsee näistä itselleen nopeimman tavan edetä.

Esko Jussila

Kisaradat ja sarjajaot on suunniteltu ja kartat piirretty.

– Lumitilanne, joka aina etenkin näin alkutalvesta on suuri arvoitus ja mielenkiinnon kohde, näyttää kolmea viikkoa ennen H-hetkeä oikeinkin hyvältä. Hiihtosuunnistuksessa hiihtovälineet usein ovat kovilla kivien, hiekan, risujen ja kantojen vuoksi, mutta tässä kisassa tällaiset vaivat eivät ole minkäänlainen riesa, arvioi Jussila.

– Saksalan niityillä pystytään hiihtämään välineet ehjinä varsin vähäiselläkin lumipeitteellä. Matkat ovat sprinttimatkoja ja hiihtourat hyvin hiihdettäviä, joten kisassa on luvassa kovaa tempoa ja nopeavauhtista etenemistä. Onnistunut reitinvalinta ja risteysten sujuva lukeminen yhdistettynä vauhdikkaaseen hiihtoon mahdollistaa hyvän lopputuloksen. Omaan rataan kuulumattomien rastien näkemisen tai vastaantulevien kilpailijoiden väistelemisen ei pidä antaa sotkea ajatuksia.

Talvirasteilla on jo pitkään käytetty kosketusvapaata Emitag–leimausta, mutta tässä kisassa leimataan samaan tapaan kuin kesärasteilla Emit–kortilla. Ratamestari toivookin kisailijoiden olevan tässä asiassa hereillä, niin että saadaan hisukausi joustavasti liikkeelle etelässäkin.

Hiihtosuunnistuksesta kiinnostunut voi seurata kilpailun kulkua päiväkävelyllään Saksalan kujilta 6.1. ennen puoltapäivää.