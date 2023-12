Varmistin on Päijät-Hämeen suurin maanpuolustusyhdistys

Varmistin on nyt suurin maanpuolustusyhdistys Päijät-Hämeessä. Maakuntajoukon tukiyhdistys tarjoaa hyvän kanavan muuttaa maanpuolustustahto teoiksi, oman kotiseudun hyväksi.

Varmistin ry. on kasvanut 15 vuodessa maakunnan suurimmaksi maanpuolustusyhdistykseksi. Sen johtokunta hyväksyi joulukuun kokouksessaan 29 uutta jäsentä nostaen kokonaismäärän 619 jäseneen. Kasvua on tullut vuoden 2023 aikana yli 20 %.

– Varmistimeen ovat tervetulleita kaikki oman maakuntamme turvallisuuden tukijat. Varsinkin varttuneemmilta jäseniltämme olen kuullut, että osallistuminen on tapa tukea oman kylän poikia ja tyttöjä, kun he ovat aktiivisessa vaiheessa reserviläisinä, oman maakunnan maakuntajoukossa”, kertoo Varmistimen puheenjohtaja Timo Wallenius.

– Erityisen ilahduttavaa on se, että henkilöjäsenten lisäksi meille tulee kiihtyvästi kannatusjäseniä ja muutoin toimintaa taloudellisesti tukevia yrityskumppaneita. Tukemiskykymme on monikymmenkertaistunut menneistä vuosista, ja sillä on merkitystä.

Puolet Varmistimen jäsenistä on Lahdesta, kolmasosa muista Päijät-Hämeen kunnista ja vajaa sata maakunnan ulkopuolelta.

Wallenius laskeskelee:

– Padasjoella lähes joka sadas 15 vuotta täyttänyt on Varmistimen jäsen. Jos vaikkapa Lahdessa oltaisiin samoissa lukemissa, jäsenmäärä kasvaisi heti liki tuplaksi. Kaiken kaikkiaan tämä on vasta alkua, sillä maanpuolustustahto on Päijät-Hämeessä maailmanlaajuisesti vertaillen huippuluokkaa.

Myös Asikkalassa, Hollolassa, Kärkölässä, Orimattilassa ja Sysmässä osallistuminen on hyvin aktiivista.

Suuri osa Varmistimen jäseneksi liittyneistä on kiinnostunut ampumaharjoittelusta. Yhdistyksellä on säännölliset ohjatut ampumavuorot Hälvälässä ja omalla sisäampumaradalla, ja runsaasti erilaisia harjoitustapahtumia.

– Maailmalta kantautuvat turvallisuushuolet ovat varmasti motivoineet ihmisiä osallistumaan. Itse ajattelen, että vapaaehtoinen osallistuminen reserviläistoimintaan ja sen tukemiseen on kaikissa tilanteissa moninkertainen voitto. Ihmisen tahto muuttuu teoiksi, teot kertyvät suorituskyvyksi ja nämä yhdessä lähettävät vahvan viestin – meillä on oma pesä kunnossa.