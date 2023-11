Esa Pyyköstä yrittäjä Vääksyyn ★

Esa Pyykkö ryhtyi yrittäjäksi oltuaan 19 vuotta palkollisena Kanavan Kotileipomossa Vääksyssä. Työnantajan halutessa jättäytyä jo sivuun yritystä tarjottiin työntekijöille. Pyykkö yhdessä Anu-Tiia Tissarin kanssa otti haasteen vastaan.

– Nurkat on tuttuja ja toimintatavat. Oli valmis yritys, asiakaskunta ja tavarantoimittajat, ei tarvinnut nollasta aloittaa, listaa maakeskeläinen syitä, jotka johtivat yrittäjyyteen.

– Heti kyllä sanoin, että yksin en tähän rupea. Onneksi Anu oli sitten kiinnostunut myös, hän on toinen yrittäjä, lisäksi leipomon kolmas työntekijä Heidi Salonen ryhtyi osaomistajaksi.

Kodikkaassa kahvilaleipomossa työskentelee yhteensä 4 henkeä, Anne Järvinen on myös Padasjoelta. Tissari asuu Lahdessa, mutta hänelläkin on kytkös Padasjokeen edellisen avioliiton kautta. Salonen puolestaan on Padasjoelta kotoisin ja asuu nykyisin Asikkalassa.

Tuotevalikoimaan kuuluu mm. kahvikakkuja, montaa sorttia pullaa, täytekakkuja, voileipäkakkuja ja pikkuleipiä. Leivänteko on jätetty suosiolla isolle leipätehtaalle harjun toiselle puolelle.

– Voileipäkakku on kokemassa uuden nousun juhlien kahvipöytään, nytkin on työn alla paljon tilauksia isänpäiväksi.

Leipomon gluteenittomien tuotteiden valikoimaa kehutaan Asikkalan kunnan sivuilla maan monipuolisimmaksi. Gluteenittomille on yrityksessä oma, ylipaineistettu tila, johon vehnäjauhon pöly ei vahingossakaan pääse.

Tuoreita leivoksia on joka päivä vitriinissä paikan päällä kahvilassa nautittavaksi. Kanavan Kotileipomo on kuuluisa erityisesti keitinpiirakoistaan, joita on neljää eri laatua: perinteisen lihapiirakan oheen on kehitelty kaalipiirakka, kinkku-juustotyyny ja nakki-aurapiirakka.

Padasjokelainen Esa Pyykkö ryhtyi yrittäjäksi yhdessä työtoverinsa kanssa. Kahvilan työntekijäkin ovat Padasjoelta.

Kahvila remonttiin

Kunhan yrittäjyyteen kuuluvat uudet velvoitteet alkavat olla opittuna, on tarkoitus uudistaa kahvilan ilmettä. Kesäksi yritetään löytää kausityöntekijä:

– Viime vuonna ei oikein meinattu löytää kesäapua, onneksi yksi tuttu jelppi omien töidensä ohella. Nyt saimme hyviä vinkkejä Asikkalan kunnan kehityspäälliköltä, joka kävi juuri onnittelukäynnillä.

Kahvilla käy asikkalalaisten, kesäasukkaiden ja matkailijoiden lisäksi työporukoita, nytkin lähistölle rakennetaan uutta yhteiskoulua ja ympärivuorokautisen asumisen yksikköä. Yllättävän paljon tuttuja kasvoja Padasjoel­ta on näkynyt myös asiak­kaissa.

Kuluva vuosi on ollut Pyykön elämässä isojen muutosten aikaa. Yrittäjäksi ryhtymisen lisäksi hänestä tuli metsänomistaja ja kihlatkin on vaihdettu naisystävän kanssa. Vääksyssä asuvan kihlatun kanssa Pyykkö on jatkanut kirkkobongausharrastustaan. Viime viikonloppuna bongauslistalle tuli 4 kirkkoa lisää, mikä nosti yhteismäärän 188:een.

– Syyskuussa kierrettiin lomaviikon aikana Lapissa 40 kirkkoa.

Pyykkö on ollut pitkään seurakunnan luottamus- ja vapaaehtoistehtävissä. Käyttökiellossa olevaa seurakuntakotia hän ei lähtisi tekohengittämään, onhan se joka tapauksessa käyttöikänsä päässä. Uuden suunnittelu pitäisi aloittaa heti, samoin pitäisi ratkaista mihin myyntiin tulevan Pappilan toiminnot siirretään. Seurakuntatoimisto on korkea aika saada esteettömiin tiloihin.

Unelmia on yritykseenkin liittyen. Pyykkö toivoo saavansa leipomotoimintaa kehitettyä niin, että se tarjoaa jossakin vaiheessa elannon lisäksi myös osinkotuottoja.

– Sinänsä hyvään ajankohtaan tuli omistajanvaihdos, että talvi on hiljaisempi, pystyy keskittymään yritysasioiden opetteluun paremmin.