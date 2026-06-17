Ahvenennätys uusiksi viehekalastuksen SM-kilpailuissa ★

Viehekalastuksen SM-mitalit jaettiin perjantai-iltana 12.6. Padasjoen satamassa kolmen kisapäivän päätteeksi. Suomen Vapaa-ajankalastajat ovat vaihtaneet kisavesistöä joka vuosi ja Palas kilpailukeskuksena keräsi ylistäviä kommentteja.

Kilpailun suurin ahven oli 46 cm pitkä.

Torstain ja perjantain välisenä yönä oli kova myteri ja vettä satoi ankarasti. Aamuksi kuitenkin keli koheni, eikä kilpailun alkamisaikaa tarvinnut siirtää. Vaihteleva sää toi oman mausteensa kisaan, samoin veden lämpötila, joka isoilla selillä oli jopa alle 10 astetta.

Ahvenkisassa tehtiin ylivoimainen kisaennätys: aikaisempi 198 cm koheni kuudella sentillä. Parhaat ahvenenonkijat saivat viimeisellä kisatunnilla kolme yli 40-senttistä ahventa. Suurin kala oli 46-senttinen. Haukipäivän suurin kala oli 118 cm.

Tämäkin hauki pääsi mittauksen jälkeen takaisin veteen.

Konkarit ihmettelivät, millaisia otuksia Päijänteessä kasvaa, kun kudun jälkeen, tankkausvaiheen alkuvaiheessa, nousee järvestä jo tuonkokoisia mölliköitä.

Kokonaiskisan voittaja Garmin & Slaix oli livettömän päivän kakkonen. SM-kulta oli kaksikolle Jani Saren ja Saku Laaksonen jo kolmas putkeen. Ahvenkisasta tuli hopeaa, hauesta SM-voitto.

Mestaruus ratkesi kolmen kilpailupäivän sijoitusten perusteella. Ensimmäisenä päivänä kisaveneissä mitattiin ja kuvattiin ahvenia, toisena haukia ja päätöspäivänä molempia. Viimeisenä kisapäivänä modernien live-luotaimien käyttö oli kokonaan kielletty.

Palkintoina oli veneen lisäksi mm. perämoottori ja kalastusvälineitä sekä kisaosallistuminen ensi vuoden SM-viehekalastukseen, jonka paikkaa ei vielä ole päätetty.

Viikko treeniä alle

Garmin & Slaix -duo aloitti treenit viikkoa ennen kisan alkua. Päijänne on johtokaksikon mukaan haastava kisajärvi: kirkas vesi ja paljon vettä.

– Älyttömän paljon tyhjää vettä. Torstaina meni 116 litraa polttoainetta, sanoi Jani Saren Akaasta. Laaksonen on Kankaanpäästä.

– Puitteet on hienot. Paras kisakeskus, missä ollaan oltu.

Kaverukset ovat kolme ja puoli kautta kiertäneet kisoja kilpakumppaneina.

Hankkeen keulakuva

Miehisen lajin ainoa naisjoukkue Mimmit kalastaa on Suomen Vapaa-ajankalastajien hankkeen näkyvä keulakuva pinkillä soutuveneellään, jossa on sähkömoottori.

– Lähdettiin kolme vuotta sitten aika kylmiltään, täynnä kohtuutonta innostusta ja perusteetonta itseluottamusta. Kisataan poikia vastaan, joilla on vähän isommat veneet ja paremmat laitteet, kertoi Tintti Drake.

Mimmit kuitenkin selvittivät tiensä ”poikien” joukkoon karsintojen kautta.