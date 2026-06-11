PadMU voitti tornihaasteen ★

Toukokuun maisematornihaasteen voitti Padasjoen Moottoriurheilijat.
Haasteen heittänyt PadMU vei voiton ylivoimaiseen tapaan: yhteensä 387 nousua Kullasvuoren maisematornin huipulle.
Haasteeseen tarttui yhdeksän muuta padasjokelaisyhdistystä. Lisäksi 40 muuta vierailijaa kirjasi suorituksensa tornissa olevaan vihkoon.
Toiseksi haastekisassa tuli Nuorisoseura, 85 nousua. Kolmas oli MLL 54 nousulla. Loput suoritusjärjestyksessä: PadY 50, Kirkonkylän kyläyhdistys 44, VPK 33, Vanhempainyhdistys 20, Maanpuolustusnaiset 11 sekä Vesijaon kyläyhdistys ja Arrakosken kyläyhdistys molemmat kaksi.
Padasjoen kunta oli mukana haastetapahtuman järjestelyissä.