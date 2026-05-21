Uusi matkailuinfo satamassa ★

Padasjoen kunnan ei enää tarvitse vuokrata kesäksi lasikonttia matkailuinfoksi, sillä upouusi puurakenteinen matkailuinfokoju tuotiin valmiina mittatilaustyönä paikoilleen helatorstaiviikolla.

Rakennuksessa on isoikkunainen info, avonainen väliosa josta pääsee läpi leikkipuistoon ja varastopuoli, jossa on lainattavat polkupyörät, sähköpotkulaudat, frisbeekiekot, padel-mailat, minigolfmailat- ja pallot sekä muut harrastusvälineet.

Varastoon tulee vielä sähköinen nosto-ovi ja rakennuksen eteen rakennetaan portaat. Myytävä tavara lisääntyy: kesän 2026 uusia myyntituotteita ovat Padasjoki-pyyhkeet, -sukat ja -juomapullot.

Info avautuu 15.6. kahden kunnan kesätyöläisen voimin. Heinäkuussa tulee vielä kolmas.

Minigolf on ollut pelattavissa viime viikosta sataman leikkipuiston vieressä. Padel-kentällä onkin jo ollut pelaajia ja sama varaussysteemi jatkuu kuin viime vuonna.

Kalainsaaren mökin vuokraustoiminta on myös alkanut.