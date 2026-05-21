Hyvinvointimetsä aukeaa ympäristöviikolla ★

Padasjoen kunnan uusi hyvinvointimetsä avautuu käyttöön ilman erillistä avajaistilaisuutta ympäristöviikolla. Päijät-Hämeen ympäristöviikkoja vietetään 25.5.–7.6.
Luukonhaan arboretumin kupeessa sijaitsevassa hyvinvointimetsässä on idyllinen metsäpysäkki ja penkki. Polun varrella on luettavana voimaannuttavia runonpätkiä. Uusi puusilta Niemistöntieltä, Niemisen talleilta katsottuna vasemmalla puolen tietä, johtaa polulle.
Arboretumissa alkoi taas työt tällä viikolla. Ympäristöviikolle on suunniteltu arboretumiin pariakin ohjattua yleisökierrosta.
Toinenkin polku avautuu ympäristöviikolla. Kullasvuoren Geopark-polku uusiutuu niin, että pääosin reitti kulkee liikuntapohjien mukaisesti helpottaen reitillä liikkumista.