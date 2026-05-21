4H:n uutuutena Farmileiri ★

Padasjoen 4H-yhdistys vie tulevana kesänä lapsia paikallisille maatiloille. Yhteistyössä MTK Padasjoen kanssa järjestettävä Farmileiri pidetään 23.–25.6.
Päiväleirillä vieraillaan kirkonkyläläisellä Marjalan tilalla katsomassa lihanautoja, lampaita ja kanoja, Vesijaon TuoreTorilla perehtymässä vihannesten ja marjojen tuotantoon. Kohteena on myös Särkiön Marjatila Arrakoskella.
Jäsenille maksuttomalla leirillä voi osallistua myös vain yhteen tai kahteen farmipäivään.
Perinteinen ponileiri on jälleen kesäkuussa Toritulla Arolan tallilla Satu Hakasen ohjauksessa. Leirillä hoidetaan poneja, ratsastetaan, tehdään tallitöitä ja opitaan heppa-aiheesta teoriatehtävien avulla.
Toritulla 4H-nuoret työllistyvät tuella vieraslajihävitykseen. Kyläyhdistyksen kanssa yhteistyössä suunniteltuun projektiin on saatu paikallisen säätiön tukirahaa.
Uusia 4H-yrittäjiä on tulossa kesäksi, yhteensä heitä on Padasjoella parikymmentä. Kotiseututalolla 4H-yrittäjät pitävät kahviota kesänäyttelyn ajan: lelunäyttely on avoinna ke–pe 11–15 ja la 10–13.
Viimevuotinen Pakopeli saa jatkoa ja siihen voi osallistua heinäkuussa kahvion aukioloaikoina paitsi ripariviikolla 13.–19.7. Pelin purkupäivä on 31.7., koska talolle on tulossa yksityistilaisuus.
4H huolehtii entiseen tapaan siitä, että jätteet kiertävät Padasjoella. Kierrätyskeskus ja Lajitteluasema palvelevat kesäkaudella pidennetyin aukioloajoin lauantaina: sekä aamuun että iltapäivään on tullut tunti lisää (9–15).