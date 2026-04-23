UPM:llä uusi metsä-asiakasvastaava ★

Atte Viitanen on ollut UPM Metsällä töissä metsäasiakasvastaavana reilu kaksi vuotta ja sitä aikaisemmin yhden kesän kesätyöntekijänä.

– Padasjoella olen nyt ollut metsäasiakasvastaavana viime vuoden joulukuusta lähtien, sitä aikaisemmin toimin Jämsän alueella. Paikkaa UPM Metsällä tulin hakeneeksi reilu kaksi vuotta sitten, kun paikka Jämsässä aukesi ja opinnot Evolla olivat jo niin pitkällä, että töiden hakeminen oli jo ajankohtaista. Paikan hakuun vaikutti myös se, että edelliskesän harjoittelu UPM:llä oli ollut mieluisa.

Toimisto Viitasella on Jämsässä. Padasjoella hän käy Jämsästä noin 2–3 kertaa viikossa, jolloin käydään maastossa ja tapaamassa asiakkaita.

– Ainakaan tällä hetkellä ei vielä ole suunnitelmissa muuttaa Padasjoelle. Padasjoki ei ole entuudestaan varsinaisesti tuttu minulle, opiskeluaikoina Evolta tuli jonkun verran käytyä Padasjoen suunnilla.

Aiemmin Viitanen on ollut kesät ja satunnaisesti muulloinkin töissä maatilalla, jossa maatalous­töiden ohessa oli myös metsätöitä.

Jyväskylässä syntynyt Viitanen kävi peruskoulun Jämsässä. Armeijan jälkeen hän asui kolme vuotta Evolla opiskeluiden ajan, josta sitten palasi Jämsään.

– Alalle päädyin, koska mielenkiinto metsään on aina ollut kova pienestä pitäen ja vapaa-ajalla tuleekin oltua metsässä paljon harrastuksien puolesta. Opon kanssa lukiossa miettiessä, että mihin sitä lähtee jatkamaan opiskeluja, ei juurikaan tarvinnut arpoa, vaan metsäala oli hyvin selkeä valinta.

Tällä hetkellä metsäasia­kasvastaavan talouteen kuuluu pari koiraa, joiden kanssa tulee aktiivisesti käytyä metsällä. Harrastuksiin kuuluu metsästyksen lisäksi kalastus, monipuolisesti erilaista urheilua ja satunnaisesti moottoriurheiluakin.

– Työrintamalla kelirikko ja talven yllättävä loppuminen kuin seinään ovat haastaneet tänä keväänä erityisesti, mutta nyt onneksi tiet ja maasto ovat kuivuneet hyvää tahtia ja on vain toivottava, ettei takatalvi enää yllättäisi. Metsänhoitosesonki alkaa olemaan hyvää tahtia käynnissä, samoin kesän leimikoiden suunnittelu.