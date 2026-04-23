Metsä Groupin uusi metsäasiantuntija: Droonilannoitusta taimikolle ★

Valto Vähä-Iitu aloitti Metsä Groupin metsäasiantuntijana Padasjoella puolitoista kuukautta sitten. Toimisto on miehen kotikaupungissa Lahdessa, mutta maastotyöt ja metsänomistajien tapaaminen tuovat usein Padasjoelle.

– Padasjoki on jonkin verran tuttu jo opiskeluajoilta. Evolta käytiin kavereiden kanssa täällä heittelemässä frisbeegolfia ja pelaamassa jalkapalloa.

Valto Vähä-Iitun työmaata ovat Padasjoen metsät.

Raamikas metsäammattilainen harrastaa myös golfia, salibandyä ja jääkiekkoa. Tavoitteellisinta tekeminen on kuntosalilla, sillä tähtäimessä on muutaman vuoden kuluttua päästä kisaamaan kehonrakennuskilpailuihin.

– Muutin pari kuukautta sitten Tampereen seudulta, jonne jäi harrasteporukat. Nyt on vielä uudet hakusessa.

Puoliso on myös metsäalalla ja vieläpä samassa firmassa töissä: hän toimii Metsä Groupin Tampereen piirin logistiikka-asiantuntija. Perheeseen kuuluu lisäksi koira.

Kotoisin Vähä-Iitu on Turun Littoisista. Metsä on tuttu elementti pienestä pitäen, sillä isovanhemmilla oli metsätila Uudessakaupungissa. Kun metsänhoitotöitä tehneen Vähä-Iitun kiinnostuksenkohde koulussa oli biologia, oli ammatinvalinta melko selkeä.

Metsäasiantuntija ylläpitää kontakteja paikallisiin metsänomistajiin sekä toteuttaa metsänhoito- ja hakkuutoimenpiteitä. Noin puolet työajasta kuluu metsässä maastosuunnittelun parissa.

Boorinpuutos näkyy

– Padasjoella en ole törmännyt vielä kertaakaan puomeihin, joita oli Tampereen seudulla joka paikassa. Se helpottaa alueella liikkumista huomattavasti.

Tänä vuonna kevät tuli hyvinkin nopeasti, mikä aiheutti omat ongelmansa metsissä. Nyt näyttää siltä, että maasto kuivuu kovaa vauhtia. Muokkaukset ovat olleet jo jonkin aikaa käynnissä Padasjoella.

Padasjoen metsämaat Vähä-Iitu on todennut hyviksi ja reheviksi.

– Metsät on isossa kuvassa hyviä ja puun kasvutahti kovaa. Isoa puuta on paljon. Itseni on vähän yllättänyt se, että boorin puutos näyttäisi olevan aika yleistä. Puu kasvaa kyllä pituutta, mutta laatu kärsii.

Taimikoissa se on erityisen selkeä kuusella, joka tekee paljon oksaa pallomaiseen muotoon. Vanhat pellot ovat alttiita boorinpuutteelle.

– Meiltä voi tilata droonilla tehtävää boorilannoitusta. Se on suht edukasta suhteessa siitä saatavaan hyötyyn. Lisäksi se on tukikelpoista.

Tulevaisuudessa metsien FSC–sertifiointi kasvattaa merkitystä entisestään.

– Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä, hommat Groupilla tuppaa hoitumaan hyvin ja saadaan hakkuut uudistusketjuineen maaliin.